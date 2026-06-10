Investigadores de la Universidad de Córdoba exploran los límites de la tributación en España

El grupo de investigación SEJ-248, Derecho Financiero y Tributario, de la Universidad de Córdoba lleva más de 30 años investigando sobre la tributación en España. El grupo, que actualmente dirige el catedrático Fernando Casana Merino, está integrado por cinco investigadores que imparten docencia en las facultades de Derecho, Ciencias Empresariales y Económicas y de Ciencias del Trabajo, centra sus objetivos en «la investigación en materia de gastos y de ingresos públicos.

De especial relevancia resulta la investigación en relación con los tributos, extendiéndose a los tributos estatales, autonómicos y locales», explica Casana.

Actualmente, sus principales líneas de investigación se centran en los límites constitucionales al establecimiento y configuración de las sanciones tributarias; el principio ‘non bis in idem’ en el ámbito tributario (principio que prohíbe sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho) y aspectos jurídicos de la tributación del sector turístico.

Objetivos

Así mismo, el grupo investiga sobre los procedimientos tributarios, con especial referencia a los procedimientos tributarios en los impuestos que gravan el comercio exterior; sobre los límites constitucionales al establecimiento y configuración de tributos, en particular, los principios materiales de justicia tributaria y sobre el derecho a la intimidad de los obligados tributarios.

De cara al futuro, «el grupo pretende impulsar de forma especial la investigación relativa a los límites constitucionales de los tributos, al principio ‘non bis in idem’ en el ámbito tributario, a la tributación del sector turístico, y a la problemática que plantean los procedimientos tributarios», señala el responsable del grupo. Los miembros del grupo participan en distintos proyectos de carácter interuniversitario, entre ellos el proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concedido a la Universidad de Valencia bajo el título Adaptación de las normas tributarias a la cuarta revolución industrial: inteligencia artificial, robótica y nuevas realidades tecnológicas. También forman parte del proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dirigido por la Universidad de Sevilla sobre Fiscalidad, salud y deporte. El Derecho Financiero y Tributario como herramienta para proteger y fomentar los hábitos de vida saludables y del proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que lidera la Universidad de Castilla La Mancha referente a la Adaptación y respuestas al cambio: análisis de las sociedades tardoantiguas en el interior de la provincia ‘Carthaginensis’ a partir de los datos de la villa romana ‘Noheda’.

Junto a los anteriores, el Grupo de Investigación de Derecho Financiero y Tributario también forma parte del proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades La Administración sancionadora de la Unión Europea.

Docencia

Además de la actividad investigadora, los miembros del grupo están involucrados en cuatro másteres de posgrado, en concreto, en los de Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas, el Máster de la Abogacía, el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, y el Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA). «También participamos en el programa de doctorado Nuevas tendencias del Derecho Administrativo, Financiero y Tributario y su perspectiva europea», indica Fernando Casana.

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Para dar a conocer su trabajo, el grupo de investigación lleva a cabo distintas acciones de transferencia. «La actividad de Grupo en materia de transferencia está centrada en la organización y participación en congresos y seminarios y en la evaluación de proyectos de investigación», concluye Casana.