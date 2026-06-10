Inés Torres, estudiante de la UCO participante en el Campus Rural: «Una compañera me animó a solicitarlo»

-¿Cómo conoció el programa Campus Rural?

-Estudié el doble grado de Geografía y Gestión del Territorio + Historia en la Universidad de Sevilla y allí una compañera me contó su grata experiencia en el programa y me animó a solicitarlo.

-¿En qué han consistido sus prácticas en el Ayuntamiento de La Victoria?

He desarrollado mi labor de forma interdisciplinar con los distintos departamentos del Ayuntamiento.

-¿Qué destacaría de la experiencia que te ha brindado el Campus Rural?

-La oportunidad de poder ver cuáles son los trabajos de una entidad pública desde dentro y el agradable trato de todo el personal, siempre dispuesto a enseñarme todo lo posible.

-¿Recomendaría a otros estudiantes este programa de prácticas?

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-Sin dudarlo, me parece una oportunidad muy buena para poder experimentar una salida profesional que de otra forma sería muy difícil probar y valorar realmente si te gusta.