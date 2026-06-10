Testimonio
Inés Torres, estudiante de la UCO participante en el Campus Rural: «Una compañera me animó a solicitarlo»
Inés Torres estudió el Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Córdoba y este curso inició el Máster en Gestión del Patrimonio desde el Municipio. Además, Inés Torres ha participado en el Programa Campus Rural, en el marco del cual realizó dos meses de prácticas -del 15 de septiembre al 15 de noviembre- en el Ayuntamiento de La Victoria (Córdoba).
-¿Cómo conoció el programa Campus Rural?
-Estudié el doble grado de Geografía y Gestión del Territorio + Historia en la Universidad de Sevilla y allí una compañera me contó su grata experiencia en el programa y me animó a solicitarlo.
-¿En qué han consistido sus prácticas en el Ayuntamiento de La Victoria?
He desarrollado mi labor de forma interdisciplinar con los distintos departamentos del Ayuntamiento.
-¿Qué destacaría de la experiencia que te ha brindado el Campus Rural?
-La oportunidad de poder ver cuáles son los trabajos de una entidad pública desde dentro y el agradable trato de todo el personal, siempre dispuesto a enseñarme todo lo posible.
-¿Recomendaría a otros estudiantes este programa de prácticas?
-Sin dudarlo, me parece una oportunidad muy buena para poder experimentar una salida profesional que de otra forma sería muy difícil probar y valorar realmente si te gusta.
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