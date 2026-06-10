Testimonio
Eva Cerrillo, estudiante de la UCO participante en el Campus Rural: «Me sentí una más desde el principio»
Eva Cerrillo estudió el grado en Veterinaria en la UCO y ha participado en el programa Campus Rural con dos meses de prácticas en el Centro Veterinario El Rosario.
-¿Cómo conoció el programa?
-Lo conocí a través de las redes sociales de la Universidad, más concretamente por Instagram.
-¿En qué han consistido sus prácticas?
-En realizar todas las actividades del día a día trabajando en una clínica, estar presente durante las consultas, me enseñaron a realizar correctamente una exploración completa, poner vacunas y medicación, asistir e incluso realizar alguna castración y limpieza dental, cuidados de los hospitalizados. Me enseñaron el manejo del Qvet que es la plataforma donde se realizan los historiales, anamnesis, albaranes, etc. También pude aprender a poner vías, sacar sangre o intubar, y el manejo con las medicaciones y cálculo de dosis.
-¿Qué destacaría de la experiencia?
-Sobre todo, al personal de la clínica. Me sentí una más desde el primer día. Al principio, como supongo cuando empezamos y más en un sitio nuevo, pues estaba perdida y tuvieron paciencia conmigo. Al estar en un pueblo de menos de 5.000 habitantes hay mucha cercanía con la gente, aunque ahí van también personas que no son de ese mismo pueblo. También tuve muy buenas maestras con el trato a las personas, porque la mayoría de las veces cuando vas al veterinario no es precisamente porque tu mascota esté bien y ellas siempre estaban con una sonrisa, así que es algo que también destaco mucho, esa parte humana que consiguieron transmitirme, la psicología en muchos casos, por no decir en todos es muy importante.
-¿Recomendarías a otros estudiantes este programa?
-Sí, sin duda, además de que son prácticas que luego se agradecen mucho a la hora de la soltura, son remuneradas. Te dan la oportunidad de aprender y encima puedes tener ese incentivo, aunque reitero, debes tener suerte con la entidad que te toque o que elijas, para que te dejen hacer y poder poner en práctica lo que aprendemos en la carrera. Yo sin duda tuve mucha suerte.
- La primera graduada del programa de Las Palmeras demuestra su éxito
- El grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte que estrenará la Universidad de Córdoba en 2028 será el único en modalidad dual de Andalucía
- La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba incorpora el grado en Trabajo Social
- «Estamos pendientes de la resolución del grado en Trabajo Social dual»
- El Hospital Veterinario de la Universidad de Córdoba cumple casi 30 años de investigación de primer nivel
- Natividad Adamuz, decana de la Facultad de Educación y Psicología de la UCO: «El nuevo grado de Ciencias del Deporte de la UCO incluirá una mención dual»
- «Sin un nuevo espacio, los objetivos que se plantean son casi inalcanzables»
- Manuel Cañas, director de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba: «El próximo curso añadimos otra especialización en Ciencia de Datos»