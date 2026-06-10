Eva Cerrillo, estudiante de la UCO participante en el Campus Rural: «Me sentí una más desde el principio»

-¿Cómo conoció el programa?

-Lo conocí a través de las redes sociales de la Universidad, más concretamente por Instagram.

-¿En qué han consistido sus prácticas?

-En realizar todas las actividades del día a día trabajando en una clínica, estar presente durante las consultas, me enseñaron a realizar correctamente una exploración completa, poner vacunas y medicación, asistir e incluso realizar alguna castración y limpieza dental, cuidados de los hospitalizados. Me enseñaron el manejo del Qvet que es la plataforma donde se realizan los historiales, anamnesis, albaranes, etc. También pude aprender a poner vías, sacar sangre o intubar, y el manejo con las medicaciones y cálculo de dosis.

-¿Qué destacaría de la experiencia?

-Sobre todo, al personal de la clínica. Me sentí una más desde el primer día. Al principio, como supongo cuando empezamos y más en un sitio nuevo, pues estaba perdida y tuvieron paciencia conmigo. Al estar en un pueblo de menos de 5.000 habitantes hay mucha cercanía con la gente, aunque ahí van también personas que no son de ese mismo pueblo. También tuve muy buenas maestras con el trato a las personas, porque la mayoría de las veces cuando vas al veterinario no es precisamente porque tu mascota esté bien y ellas siempre estaban con una sonrisa, así que es algo que también destaco mucho, esa parte humana que consiguieron transmitirme, la psicología en muchos casos, por no decir en todos es muy importante.

-¿Recomendarías a otros estudiantes este programa?

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-Sí, sin duda, además de que son prácticas que luego se agradecen mucho a la hora de la soltura, son remuneradas. Te dan la oportunidad de aprender y encima puedes tener ese incentivo, aunque reitero, debes tener suerte con la entidad que te toque o que elijas, para que te dejen hacer y poder poner en práctica lo que aprendemos en la carrera. Yo sin duda tuve mucha suerte.