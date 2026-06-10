Daniel Henrique Conrado, estudiante de la UCO participante en el Campus Rural: «Resulta muy enriquecedor»

-¿Cómo conoció el programa Campus Rural?

-A través de la información y convocatorias difundidas por Fundecor y por la propia Universidad.

-¿En qué han consistido sus prácticas?

-Mi labor ha estado centrada en el Archivo Municipal y en la biblioteca. Me he dedicado principalmente a la organización y gestión del fondo documental, colaborando en el desarrollo de su reglamento de funcionamiento y en las transferencias de información al archivo definitivo.

-¿Qué destacaría?

-La oportunidad de aplicar mi formación en un entorno real. Resulta muy enriquecedor organizar el patrimonio documental desde dentro y conocer de primera mano el funcionamiento diario de un archivo y una biblioteca local.

-¿Recomendaría a otros estudiantes este programa?

-Totalmente. Es una vía excelente para adquirir competencias prácticas de gestión, ganar autonomía profesional y aportar valor cultural directamente en nuestro entorno rural. Además, a nivel económico para los estudiantes, el programa está muy bien planteado.