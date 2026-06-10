Testimonio
Daniel Henrique Conrado, estudiante de la UCO participante en el Campus Rural: «Resulta muy enriquecedor»
Daniel Henrique Conrado ha finalizado recientemente los estudios del grado en Historia y en la actualidad cursa el Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE). Este joven disfrutó de dos meses de prácticas en el Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla)
-¿Cómo conoció el programa Campus Rural?
-A través de la información y convocatorias difundidas por Fundecor y por la propia Universidad.
-¿En qué han consistido sus prácticas?
-Mi labor ha estado centrada en el Archivo Municipal y en la biblioteca. Me he dedicado principalmente a la organización y gestión del fondo documental, colaborando en el desarrollo de su reglamento de funcionamiento y en las transferencias de información al archivo definitivo.
-¿Qué destacaría?
-La oportunidad de aplicar mi formación en un entorno real. Resulta muy enriquecedor organizar el patrimonio documental desde dentro y conocer de primera mano el funcionamiento diario de un archivo y una biblioteca local.
-¿Recomendaría a otros estudiantes este programa?
-Totalmente. Es una vía excelente para adquirir competencias prácticas de gestión, ganar autonomía profesional y aportar valor cultural directamente en nuestro entorno rural. Además, a nivel económico para los estudiantes, el programa está muy bien planteado.
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