Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sede de investigación de accidentesSinagogaInserción laboralNegociaciones Gobierno de AndalucíaTorretas El BrillanteCrimen de SaguntoJuicio Carlos GonzálezRefugios climáticosFestival de la GuitarraEncerrada en una nave industrialAvispón orientalEn directo | León XIV en EspañaRama Ronda de los TejaresC3ARonda Norte
instagramlinkedin

Testimonio

Daniel Henrique Conrado, estudiante de la UCO participante en el Campus Rural: «Resulta muy enriquecedor»

Daniel Henrique Conrado ha finalizado recientemente los estudios del grado en Historia y en la actualidad cursa el Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE). Este joven disfrutó de dos meses de prácticas en el Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla)

Daniel Henrique Conrado.

Daniel Henrique Conrado. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Abad

Córdoba

-¿Cómo conoció el programa Campus Rural?

-A través de la información y convocatorias difundidas por Fundecor y por la propia Universidad.

-¿En qué han consistido sus prácticas?

-Mi labor ha estado centrada en el Archivo Municipal y en la biblioteca. Me he dedicado principalmente a la organización y gestión del fondo documental, colaborando en el desarrollo de su reglamento de funcionamiento y en las transferencias de información al archivo definitivo.

-¿Qué destacaría?

-La oportunidad de aplicar mi formación en un entorno real. Resulta muy enriquecedor organizar el patrimonio documental desde dentro y conocer de primera mano el funcionamiento diario de un archivo y una biblioteca local.

-¿Recomendaría a otros estudiantes este programa?

Noticias relacionadas y más

-Totalmente. Es una vía excelente para adquirir competencias prácticas de gestión, ganar autonomía profesional y aportar valor cultural directamente en nuestro entorno rural. Además, a nivel económico para los estudiantes, el programa está muy bien planteado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera graduada del programa de Las Palmeras demuestra su éxito
  2. El grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte que estrenará la Universidad de Córdoba en 2028 será el único en modalidad dual de Andalucía
  3. La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba incorpora el grado en Trabajo Social
  4. «Estamos pendientes de la resolución del grado en Trabajo Social dual»
  5. El Hospital Veterinario de la Universidad de Córdoba cumple casi 30 años de investigación de primer nivel
  6. Natividad Adamuz, decana de la Facultad de Educación y Psicología de la UCO: «El nuevo grado de Ciencias del Deporte de la UCO incluirá una mención dual»
  7. «Sin un nuevo espacio, los objetivos que se plantean son casi inalcanzables»
  8. Manuel Cañas, director de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba: «El próximo curso añadimos otra especialización en Ciencia de Datos»

Daniel Henrique Conrado, estudiante de la UCO participante en el Campus Rural: «Resulta muy enriquecedor»

Investigadores de la Universidad de Córdoba exploran los límites de la tributación en España

Investigadores de la Universidad de Córdoba exploran los límites de la tributación en España

Inés Torres, estudiante de la UCO participante en el Campus Rural: «Una compañera me animó a solicitarlo»

Eva Cerrillo, estudiante de la UCO participante en el Campus Rural: «Me sentí una más desde el principio»

Eva Cerrillo, estudiante de la UCO participante en el Campus Rural: «Me sentí una más desde el principio»

El grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte que estrenará la Universidad de Córdoba en 2028 será el único en modalidad dual de Andalucía

El grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte que estrenará la Universidad de Córdoba en 2028 será el único en modalidad dual de Andalucía

El Máster en Dirección Logística 4.0 de la Universidad de Córdoba lanza su tercera edición ante la creciente demanda del sector

La Universidad de Córdoba impulsa la moda sostenible y el ahorro energético en su Plan de Sostenibilidad Ambiental

La Universidad de Córdoba impulsa la agrivoltaica en busca de un equilibrio entre energía y agricultura

La Universidad de Córdoba impulsa la agrivoltaica en busca de un equilibrio entre energía y agricultura
Tracking Pixel Contents