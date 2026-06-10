Campus Rural ofrece 850 becas a universitarios para prácticas en municipios con riesgo de despoblación

El Programa Campus Rural es una iniciativa desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), que permite que los universitarios de cualquier titulación oficial puedan llevar a cabo prácticas académicas externas extracurriculares en municipios de zonas rurales con problemas de despoblación de cualquier comunidad autónoma, a través de entidades cuyas dependencias estén ubicadas en las zonas objeto de la iniciativa, ya se trate de ayuntamientos, mancomunidades y otros organismos, así como, asociaciones, cámaras de comercio o fundaciones sin ánimo de lucro y empresas legalmente constituidas.

El programa apuesta por las potencialidades del territorio, la promoción del empleo joven y el impulso del talento local, fomentando la vinculación de la población de diferentes zonas con los espacios rurales, generando nuevas formas de arraigo y vínculo, que impulsen la actividad y creen oportunidades de empleo en el territorio.

El objetivo principal del programa es contribuir al reequilibrio territorial incentivando la llegada de capital humano a los espacios más despoblados para dinamizar su tejido productivo, social e institucional. Además, Campus Rural ofrece una experiencia vital, en la que se generan nuevas formas de arraigo y vínculo, que favorecen la actividad y la creación de oportunidades de empleo en el territorio.

30 becas

Campus Rural va dirigido a estudiantes de grado o máster de las universidades públicas españolas y ofrece un total de 850 plazas. En el caso de la Universidad de Córdoba, se contemplan un total de 30 becas para realizar prácticas extracurriculares entre el 1 de junio y el 31 de octubre del curso académico correspondiente, con una duración mínima de dos meses y máxima de cinco, con alta en la Seguridad Social a cargo de la UCO.

Los estudiantes becados recibirán 1.000 euros brutos mensuales para alojamiento y manutención financiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La asignación de las becas se lleva a cabo atendiendo al expediente académico del alumno.

De esta forma los estudiantes universitarios tendrán la oportunidad de conocer otros lugares de la geografía española, y de contribuir a generar oportunidades en las áreas rurales aportando talento.

En este sentido, este programa pretende sentar las bases de una nueva forma de relación entre la población joven y el entorno rural, con un mayor contacto con la naturaleza y el ámbito socioeconómico rural. El objetivo es conseguir un entorno rural más resiliente y sostenible.

Municipios pequeños

La Fundación para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor), que gestiona el programa en el caso de la UCO, explica que pueden participar en este programa cualquier administración local, institución, organismo, entidad sin ánimo de lucro o empresa legalmente constituidas, que desarrollen su actividad en municipios españoles de menos de 5.000 habitantes, que son los más afectados por la despoblación, siempre que hayan solicitado su participación en el programa a las universidades adheridas (en años anteriores, 46 de las 50 universidades públicas españolas han participado en el programa) y sean aceptados como entidad colaboradora.

Las entidades deben asegurar que el estudiantado con discapacidad realice sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Para las entidades y administraciones participantes, la acogida de los estudiantes es gratuita, si bien deben disponer de una persona que tutorice a los estudiantes. Además, a la hora de asignar las becas a las entidades solicitantes se valora positivamente que la práctica venga acompañada de alguna solución de vivienda en alquiler para que el alumnado tenga más fácil su estancia esos meses en la localidad.

Como es lógico, las funciones a desarrollar por el alumnado dependen de la entidad de acogida y del perfil académico de cada estudiante. En todos los casos, las prácticas se desarrollan en régimen de colaboración formativa y las tareas asignadas deben estar relacionadas con los estudios cursados por el estudiante.

Requisitos

Los estudiantes pueden optar a cualquiera de las plazas ofertadas por entidades de todo el territorio nacional, siempre que las prácticas estén relacionadas con su titulación. No obstante, la experiencia de ediciones anteriores muestra que los estudiantes de la UCO tienden mayoritariamente a seleccionar destinos ubicados en la provincia de Córdoba, si bien existe la posibilidad de realizar las prácticas en cualquier comunidad autónoma que participe en el programa.