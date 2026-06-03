Días mundiales del medio ambiente y de la bicicleta
La UCO renueva su compromiso con la sostenibilidad ambiental
Mañana se celebra la Gala UCO-Medio Ambiente, en la que se reconocerá el esfuerzo de estudiantes y trabajadores y de Dumads
Este viernes día 5 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente que la Universidad de Córdoba conmemora con su ya tradicional Gala UCO-Medio Ambiente, un evento que «se está convirtiendo en referencia y punto de encuentro de la comunidad universitaria, administraciones y empresas del ámbito medioambiental de nuestra provincia», señala la vicerrectora de Campus Sostenible de la UCO, Amanda Penélope García Marín.
La gala tendrá lugar mañana y en ella se reconocerá el compromiso ambiental de estudiantes y trabajadores a través de iniciativas como el Programa Trébol o el de Voluntariado Ambiental. La conferencia inaugural correrá a cargo de Paloma García, un referente nacional sobre moda sostenible, un sector el textil con un impacto ambiental enorme y aún desconocido para gran parte de la sociedad.
En esta ocasión, el Premio de Medio Ambiente es también para una empresa comprometida con la moda sostenible, Dumads. «Es una compañía ubicada en Almedinilla con una trayectoria de más de 20 años, que ha evolucionado de un taller familiar hacia un modelo de la denominada moda lenta o slow fashion. Su carácter innovador reside, por ejemplo, en la recuperación de la producción bajo demanda, evitando el sobrestock y priorizando el uso de algodón orgánico certificado. El jurado ha destacado su potencial para inspirar a otras pequeñas y medianas empresas de cualquier sector, quieran comprometerse con el respeto al medio ambiente y hacer de este compromiso una seña de identidad», destaca García.
Plan de Sostenibilidad
La UCO se encuentra en pleno desarrollo de su segundo Plan de Sostenibilidad Ambiental, que culminará en 2027. «Por ahora estamos satisfechos con el seguimiento del cumplimiento, estimado en torno a algo más del 50%. Seguimos trabajando en la puesta en marcha de sus más de 50 acciones en ejes como la movilidad, la biodiversidad, la energía, los residuos, la compra verde o la educación ambiental», explica García.
Uno de los aspectos en los que la UCO ha centrado sus esfuerzos es el ahorro energético. Amanda Penélope García comenta que «a lo largo de los casi cuatro años de vigencia de plan de medidas de ahorro energético, el balance es muy positivo. Además del ahorro económico, su mayor valor reside en la toma de conciencia en lo relativo al consumo energético responsable por parte de la comunidad universitaria. El nivel de compromiso es alto y generalizado».
Junto con las medidas consumo consciente, «la renovación de una parte importante de los sistemas de climatización, así como la colocación de láminas de control solar en diversas zonas, hacen que la demanda energética pueda disminuir, algo muy importante en el contexto económico actual», añade la responsable universitaria.
Además, la formación y la sensibilización son aspectos clave que no pueden abandonarse para seguir avanzando en sostenibilidad.
«La experiencia nos dice que para que cualquier acción de mejora ambiental pueda tener calado, gestión y educación deben ir de la mano. Por esta razón prestamos mucha atención tanto a formar adecuadamente a nuestros colectivos (estudiantes y personal) como a plantear iniciativas de educación ambiental que fortalezcan su conciencia y capacitación ambiental: nuestro Programa Trébol de buenas prácticas ambientales, la Semana Verde Ecocampus, o el Programa de Voluntariado Ambiental, con un número creciente de participantes», indica García.
Gestión
La UCO también está llevando a cabo la transformación del modelo de gestión de las infraestructuras verdes. «Desde la UCO estamos en un proceso continuo de incorporación de la perspectiva de la sostenibilidad en la gestión de nuestra infraestructura verde, tanto para hacer una gestión más eficiente y sostenible de la misma, como para fortalecer la biodiversidad», avanza la vicerrectora.
Esto se traduce en experiencias muy diversas y prometedoras en cada vez más espacios universitarios, como sustitución de zonas de césped por praderas naturales, rediseño de zonas ajardinadas, naturalización de estanques, o activación de huertos comunitarios.
Todas estas acciones contribuyen a la reducción de la huella de carbono de la UCO, que cuenta con el sello del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de certificación de cálculo de su huella de carbono. «Algunos años se ha logrado la reducción de la misma como desde que adquirimos nuestra energía con garantía de origen 100% renovable. Este año hemos completado el mencionado sello con la incorporación de acciones de compensación de la huella, a través de la inversión en proyectos de absorción homologados. La huella de carbono en una institución como la UCO es compleja de abordar, porque no funcionamos como una industria que tiene ciertos parámetros más predecibles y abordables, pero nuestro esfuerzo es continuo para avanzar hacia la neutralidad climática de nuestra actividad», recalca García.
La vicerrectora hace hincapié en que «el principal objetivo es seguir impulsando medidas que aumenten el compromiso ambiental de la comunidad universitaria, compromiso que este año celebra su 25 aniversario. Como medidas concretas, debemos impulsar las incluidas en el primer Plan de Minimización de Residuos para una economía circular, donde la Bolsa de Aprovechamiento de Materiales (BAM), que pusimos en marcha hace un par de años, juega un papel muy relevante. En materia de movilidad tenemos dos retos importantes: la redacción del Plan de Movilidad Sostenible y la búsqueda de sistemas de movilidad alternativos al tren para hacer frente a los problemas de retrasos».
Las deficiencias del carril bici frena la movilidad en bicicleta en la UCO
Hoy miércoles es el Día Mundial de la Bicicleta. La UCO viene promoviendo el uso de la bici desde hace mucho tiempo. «Estamos convencidos de que una ciudad como Córdoba es ideal para desplazarse en bicicleta», defiende la vicerrectora de Campus Sostenible, Amanda Penélope García, quien asegura que «el uso de la bici entre la comunidad universitaria es razonablemente bueno, con algunos centros con especial uso. Nuestro programa de gobierno para el siguiente mandato pone una atención especial en fortalecer la movilidad sostenible y saludable y la bicicleta será sin duda uno de sus protagonistas». Con 16 años de vida, A la UCO en Bici, un servicio de préstamo de bicis, es ya marca de la casa. Más allá de un mero alquiler, el objetivo es «facilitar la oportunidad de probar el moverse a la UCO en este medio de transporte. Las cifras de participación son muy buenas, aunque el gran indicador de éxito es que muchos de los usuarios se plantean continuar moviéndose en bici propia una vez finalizado el préstamo», resalta la vicerrectora.
El carril bici a Rabanales no está en muy buen estado en algunos tramos. La competencia es del Ayuntamiento de Córdoba a quien la UCO traslada las demandas de la comunidad universitaria. «En general, la red de carril bici en la ciudad necesita mejoras importantes si queremos que el uso de la bicicleta sea representativo. En muchos tramos la circulación no es del todo segura por el estado del carril o su coexistencia con tramos peatonales o zonas de aparcamiento. En el tramo de acceso a Rabanales, la demanda más repetida es la falta de iluminación, que lo hace poco practicable en invierno. La mejora de la red redundaría sin duda en beneficio de la universidad y de la ciudad. Somos más de 20.000 personas y sin duda, nuestros hábitos de movilidad son importantes», recalca García. Además, recuerda que «tenemos claros ejemplos de ciudades centroeuropeas donde el transporte en bicicleta es prioritario a todos los niveles y en grandes distancias. Es cierto que con el diseño actual y el déficit de iluminación, el uso del carril bici a Rabanales debe compatibilizarse con otros medios de transporte, como el tren, el autobús y el coche. Aunque este último medio no es el deseable, la situación del transporte ferroviario está haciendo que cada vez más personas de la comunidad vuelvan al coche. Aunque las frecuencias pueden mejorarse, lo fundamental es que los trenes circulen sin demoras para que estudiantes y personal puedan llegar con puntualidad», apostilla.
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