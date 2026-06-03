El Máster en Dirección Logística de la UCO, un ‘transporte’ al empleo

A finales de junio se abre el periodo de preinscripción para la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Dirección Logística 4.0 de la Universidad de Córdoba, un curso que en sus dos primeras ediciones ha contado con más de 40 estudiantes. Se trata de «un máster específico y actualizado, donde la mayoría del profesorado procede de empresas del sector», destaca su co-director, Pablo E. Romero, quien hace hincapié en que «la actividad logística en la provincia de Córdoba es cada vez más intensa. Empresas como Cunext, Grupo Puma, Plastienvase, Onnera, Carrier, IBP-Atcosa o Grupo Peña mueven cada vez más mercancía. Esta actividad se multiplicará en breve, cuando eche a andar la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y sus proveedores decidan implantarse en sus alrededores».

Romero explica que, «anticipándose a esa realidad, el Ejército de Tierra solicitó a la Universidad de Córdoba que pusiera en marcha una nueva titulación de posgrado que permitiera a titulados universitarios especializarse en logística y cadena de suministro. Así nació el Máster de Formación Permanente en Dirección Logística 4.0, en el seno del Centro de Enseñanzas Propias y de Formación Continua (UCOntinúa) y con el respaldo de Fundecor».

El máster tiene un carácter semipresencial: las clases presenciales se imparten los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, por lo que se puede simultanear con una actividad profesional o con prácticas de empresa; desde casa, el estudiante puede ampliar sus conocimientos y adquirir habilidades y competencias adicionales gracias a materiales y actividades que los profesores van colgado en la plataforma virtual. «Esta flexibilidad es uno de los aspectos del máster más valorados por los alumnos», comenta Romero, que detalla que «las clases presenciales van alternando sesiones académicas, a cargo de profesores de la UCO, y sesiones prácticas, impartidas por profesionales de empresas como Bidafarma, Vitro, Nistic, Hitachi o Leroy Merlin. La metodología utilizada en las distintas sesiones suele estar basada en el análisis y estudio de casos, en los que se exige al alumno que tome decisiones, como ocurre en la vida real. La evaluación de las asignaturas sigue una estructura similar, huyendo de exámenes al uso».

El plan de estudios está dividido en cuatro grandes módulos: planificación, control y procedimientos administrativos; gestión del almacenamiento y la distribución; logística 4.0 y logística industrial y de la defensa. Los dos primeros módulos son similares a los que se pueden encontrar en otros másteres de logística mientras que los dos últimos son los que diferencian al máster y lo hacen único. «En el módulo de Logística 4.0 los estudiantes se sumergen en la analítica de datos, una disciplina fundamental en la logística moderna. En el módulo de Logística de la Defensa, los alumnos aprenden cómo convertirse en proveedores del Ejército de Tierra. Precisamente, estos últimos módulos son los más valorados por los egresados», remarca Romero.

Entre el alumnado se pueden encontrar dos perfiles comunes. Por un lado, profesionales que tienen experiencia previa en el sector y que quieren actualizar sus conocimientos y dominar nuevas herramientas informáticas y, por otro, egresados de los grados de Administración y Dirección de Empresas y de Ingeniería Mecánica, que quieren iniciar su trayectoria profesional en un sector con gran proyección.

En las dos ediciones previas, varios estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar prácticas en empresas de la provincia, como Hiansa Panel o Escribano M&E. Al terminar el periodo de prácticas, pasaron a formar parte de la plantilla, mediante contratos de larga duración. «Esto demuestra que existe una demanda real de profesionales en el sector y que los egresados del máster son valorados y reconocidos por las empresas», resalta el responsable del máster.

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El sábado 13 de junio se clausura la segunda edición del máster, que se cierra con un alto nivel de satisfacción por parte del alumnado. Este éxito empuja a sus directores, Amelia Zafra y Pablo Romero, a lanzar una nueva edición para el próximo curso. Durante la última semana de junio se abrirá el periodo de preinscripción para aquellos interesados en cursar el máster que ofertará 20 plazas.