El futuro grado sobre actividad física será el único dual de toda Andalucía.

Tras la aprobación por parte de la Junta de Andalucía, el próximo curso 2028/29 se pondrá en marcha el nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Córdoba, que se impartirá en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Aunque este título se oferta ya en otras universidades públicas andaluzas, la decana de esta facultad de la UCO, Natividad Adamuz, remarca que tiene sentido ofertarlo en Córdoba «desde el punto de vista académico, social y territorial. Córdoba era una de las pocas provincias andaluzas que todavía no contaba con una oferta pública de este grado, pese a la elevada demanda existente».

Esto ha provocado que, durante años, muchos estudiantes cordobeses hayan tenido que desplazarse a otras provincias para cursar estos estudios, generando una clara desigualdad territorial y económica, dado que no todas las familias pueden asumir el coste que supone estudiar fuera de Córdoba, especialmente en ciudades como Málaga, Sevilla o Granada, donde el precio de la vivienda para estudiantes es considerablemente más elevado. Por tanto, implantar este título en la Universidad de Córdoba también es una cuestión de igualdad de oportunidades.

El Distrito Único Andaluz registra cada año alrededor de 14.000 solicitudes para acceder a este grado en universidades públicas andaluzas, mientras que la oferta apenas supera las 700 plazas. «Eso significa que una gran parte del estudiantado interesado no puede acceder actualmente a estos estudios», dice Adamuz, que insiste en que «la implantación de este grado en la UCO responde a una necesidad real, objetiva y ampliamente justificada. Todos los indicadores apuntan a que las 60 plazas ofertadas se cubrirán sobradamente desde el primer curso».

Adamuz explica que se trata de un grado «muy completo, actualizado y con una orientación claramente innovadora. El estudiantado recibirá formación en entrenamiento deportivo, educación física, gestión deportiva, salud, readaptación física, actividad física para poblaciones especiales y tecnologías aplicadas al deporte, entre otras áreas».

Pero quizá lo más diferencial es la especialización en ejercicio físico y salud. «Hemos diseñado un itinerario muy vinculado al concepto de “el ejercicio es salud”, en línea con los planes nacionales y andaluces de prescripción de actividad física. Queremos formar profesionales capaces de trabajar no solo en el ámbito educativo o deportivo, sino también en prevención y mejora de enfermedades crónicas, envejecimiento activo o recuperación funcional.

Para ello, la UCO cuenta con un valor diferencial muy importante: contamos con un ecosistema universitario y sanitario excepcional, con las facultades de Ciencias de la Educación y Psicología y de Medicina y Fisioterapia, el Hospital Reina Sofía y el Imibic trabajando en un entorno muy conectado con la investigación en salud y ejercicio físico. Eso nos permitirá ofrecer un grado muy orientado al futuro y alineado con las nuevas políticas públicas de salud y bienestar», destaca.

Actividad en un gimnasio. / Manuel Murillo

El grado también incorpora contenidos muy actuales relacionados con innovación y tecnología, como análisis de datos, dispositivos aplicados al deporte o emprendimiento en el sector deportivo. En definitiva, «es un grado pensado para responder a las necesidades reales de la sociedad y del mercado laboral de los próximos años», resume.

De hecho, el grado se ofertará en modalidad dual, es decir, que una parte de los estudios se desarrollarán en empresas y entidades que trabajan en el ámbito de la actividad física y deportiva. Este es uno de los elementos más innovadores y fortaleza de la propuesta de la UCO, que será pionera en España dentro de este ámbito.

El estudiantado podrá cursar 48 créditos de formación académica con estancias remuneradas en entidades colaboradoras, adquiriendo experiencia profesional real desde el propio grado. Para ello, «ya contamos con acuerdos y colaboraciones con entidades como Imdeco, Córdoba CF, Córdoba Patrimonio de la Humanidad, asociaciones vinculadas a la discapacidad, entidades relacionadas con enfermedades crónicas y organizaciones del ámbito sociosanitario», indica la decana.

Esta formación dual permitirá que el estudiantado pueda desarrollar competencias muy diversas: desde el entrenamiento deportivo hasta programas de actividad física para personas mayores, pacientes oncológicos, población infantil con obesidad o personas con diversidad funcional.

Salidas profesionales

«Las salidas profesionales son amplias y están creciendo mucho», comenta. Tradicionalmente, el grado se asociaba a la docencia de Educación Física, el entrenamiento deportivo o la gestión de instalaciones deportivas, y esas siguen siendo salidas muy importantes, pero ahora se abre un campo enorme relacionado con la salud.

«La futura regulación profesional del educador físico-deportivo y los planes de prescripción de ejercicio físico impulsados por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía van a generar una demanda creciente de especialistas en actividad física orientada a la salud», señala.

Los egresados podrán trabajar en centros educativos, clubes y federaciones deportivas, centros de entrenamiento, empresas del sector deportivo, programas municipales, turismo activo, gestión deportiva o emprendimiento, pero también en proyectos de salud pública, envejecimiento activo, rehabilitación, prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables. «Estamos ante un perfil profesional cada vez más estratégico para la sociedad actual», resalta.

Hoy, el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte presenta una de las tasas de inserción laboral más altas del sistema universitario español. Más del 86 % de los egresados encuentran empleo y la afiliación a la Seguridad Social supera el 82 % cuatro años después de acabar los estudios.

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Por tanto, «creemos que no solo existe demanda, sino que estamos ante una titulación estratégica para el futuro, tanto desde el punto de vista académico como social y sanitario», concluye.