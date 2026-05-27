La Universidad de Córdoba recibe a cerca de 900 estudiantes extranjeros

La Universidad de Córdoba viene promoviendo la internacionalización desde prácticamente su creación y con la creación del Vicerrectorado de Internacionalización se reforzó esta vocación por la formación global de nuestros jóvenes. Su titular, Luna Santos, afirma que «estos últimos cuatro años han sido de una auténtica revolución transformadora. Diría que hemos pasado de una internacionalización de ‘papel y convenios’ a una de oportunidades reales y tangibles para nuestra comunidad. El gran hito ha sido, sin duda, nuestra consolidación en la Alianza Europea Invest, por la cual estamos siendo actores principales en el diseño del futuro de la Educación Superior».

«Para el nuevo mandato, el mañana de la UCO pasa por tres ejes. Primero, asentar definitivamente la oferta académica de Invest, convirtiendo los grados europeos en una realidad cotidiana; segundo, mirar con decisión hacia Asia, abriendo nuevas fronteras de colaboración y talento. Y, sobre todo, nos marcamos un reto ambicioso: que cada alumno de la UCO viva, al menos, una experiencia internacional durante su carrera, garantizando que nadie se gradúe sin una visión global del mundo», adelanta la vicerrectora.

La apertura al exterior de la UCO se refrenda en las cifras. Este curso cerca de 900 estudiantes internacionales pasarán por la universidad cordobesa, mejorando el dato del pasado curso.

Luna Santos aboga por ampliar la movilidad internacional en Asia. / CÓRDOBA

Santos afirma que «es una cifra muy positiva que demuestra que Córdoba, y su Universidad, tienen un magnetismo especial. En cuanto a si es la cifra adecuada, yo siempre digo que en internacionalización no hay techo si lo que buscamos es la excelencia. Pero sí es cierto que para el tamaño de nuestra universidad es un número muy favorable».

Erasmus, el programa más popular

El programa Erasmus sigue siendo el que más estudiantes trae a la UCO. Como corrobora Santos, «el programa Erasmus sigue siendo el gran motor de nuestra movilidad internacional. Para hacernos una idea, el programa Erasmus suele representar aproximadamente el 80% de todas las movilidades que recibimos en la UCO» y «es ya una seña de identidad de nuestra universidad, y ver cómo año tras año cientos de jóvenes europeos eligen nuestras aulas para formarse es la mejor prueba de que estamos haciendo las cosas bien».

Centros con mayor acogida

Hablando de elección, los centros que tradicionalmente lideran la acogida de estudiantes internacionales son la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, si bien «uno de los aspectos más positivos es que la presencia de alumnado extranjero se extiende actualmente al conjunto de todos los centros», resalta Luna Santos.

Por lo que se refiere a la procedencia del alumnado que llega a la UCO, los principales países de procedencia del alumnado extranjero son Italia y Francia, «debido, entre otros factores, a la cercanía lingüística, la afinidad cultural y la similitud de sus planes de estudio con los nuestros. Le siguen los estudiantes procedentes de Alemania y Polonia», explica la vicerrectora de Internacionalización. Por otro lado, indica que «a su llegada, el alumnado internacional es recibido por el personal de las oficinas de Relaciones Internacionales de cada facultad, que les proporciona la información y orientación necesarias para facilitar el inicio de su estancia en la Universidad».

Posgrado

En relación con los estudios de posgrado, durante el curso académico 2025/2026 la Universidad de Córdoba cuenta con una presencia significativa de alumnado internacional. En los estudios de máster se encuentran matriculados 478 estudiantes de nacionalidad extranjera. Por su parte, en los estudios de doctorado hay matriculados 569 estudiantes de nacionalidad extranjera, de los cuales 145 son de nuevo ingreso.

Asimismo, en el marco del programa Erasmus IN se han registrado, hasta la fecha, siete entradas de estudiantes extranjeros durante el presente curso.

«Este incremento es fruto de una planificación estratégica coordinada con el Vicerrectorado de Estudios de Posgrado, orientada a mejorar la visibilidad de la oferta académica y fortalecer la proyección internacional de nuestros programas», remarca Santos.

Experiencias positivas

Por lo que respecta al estudiantado de la UCO, la cifra de 860 estudiantes que han salido al extranjero es, según Santos, «muy positiva» y, de hecho, «no son muy dispares a las del alumnado que recibimos. Existe un equilibrio entre los que vienen y los que deciden vivir su aventura internacional fuera», comenta.

«Además de la movilidad internacional, me gusta recordar que también contamos con el programa Sicue (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles), que permite a nuestros alumnos estudiar en otras universidades españolas, una opción también muy valorada», añade la responsable universitaria.

En cuanto a los programas para salir al extranjero, el abanico es muy amplio para adaptarse a todas las necesidades.

Siguen sumandose países

A los países con los que la UCO ya tiene relación se han seguido sumando destinos. «Hemos seguido firmando nuevos convenios, pero lo estamos haciendo de una forma mucho más consciente y ordenada. Ahora, antes de firmar, analizamos con detalle la demanda de movilidad específica de los estudiantes de cada centro. Queremos asegurarnos de que cada nuevo convenio responda a lo que nuestros alumnos realmente necesitan y desean, buscando destinos que aporten un valor añadido a su formación académica y personal», comenta Santos.

«Es una red realmente extensa. Si tenemos en cuenta que actualmente superamos los 1.200 convenios activos, podemos decir con orgullo que ya superamos la cifra de 100 países cubiertos», resalta la responsable de Internacionalización quien hace hincapié en que «esto significa que un estudiante de la UCO tiene un abanico de posibilidades casi infinito para su formación internacional. Desde los destinos europeos más tradicionales hasta rincones mucho más lejanos en otros continentes».

Un hito: becar a todos los Erasmus

Una de las noticias de las que más orgullosa se siente Santos es que, «este año, la Universidad de Córdoba ha alcanzado un hito histórico: Becar al 100% de los estudiantes que han solicitado una movilidad Erasmus».

«En la UCO no solo escuchamos las ambiciones del alumnado, sino que ponemos todos nuestros recursos y esfuerzo institucional para hacerlas realidad. Por eso, hemos trabajado intensamente para garantizar que ningún estudiante con vocación internacional se quede sin su plaza y cobertura económica», afirma Luna Santos. Esta responsable universitaria remarca que «este compromiso total con la movilidad demuestra nuestra apuesta innegociable por la formación global de nuestros jóvenes. Es un mensaje que nos sitúa como una de las universidades más comprometidas con el futuro internacional de su alumnado».