La Universidad de Córdoba impulsa la agrivoltaica en busca de un equilibrio entre energía y agricultura

La producción de energía fotovoltaica (FV) ha crecido significativamente en las últimas décadas. Sin embargo, este crecimiento a menudo implica el uso de terreno agrícola y la eliminación de sus cultivos para colocar colectores solares. «Este hecho ha generado controversia debido a potenciales impactos ambientales y socioeconómicos, como la pérdida de vegetación, la amenaza a especies animales y los posibles riesgos para el sector agroalimentario y las comunidades rurales», reconoce Luis Manuel Fernández de Ahumada, miembro del grupo de investigación Física para las energías y recursos renovables de la Universidad de Córdoba.

En este contexto, «la agrivoltaica surge como un modelo productivo que combina la producción de energía fotovoltaica y agrícola en el mismo terreno», señala Fernández. Este experto remarca que «de esta forma, la agrivoltaica se presenta como una solución al conflicto por el uso del suelo, a la vez que presenta múltiples beneficios entre los dos sistemas productivos que se simultanean (agrícola y fotovoltaicos) prevaleciendo el uso agrícola».

Entre los beneficios de la agrivoltaica cabe destacar la protección de cultivos contra la radiación excesiva y fenómenos climáticos extremos; la reducción de la evapotranspiración y mejora del balance hídrico del suelo, la promoción de una agricultura más sostenible, eficiente y reforzada frente al cambio climático y la posible mejora del rendimiento de los colectores solares debido a la humedad de los cultivos.

Asimismo, Fernández apunta como elementos a favor el apoyo a la generación descentralizada de energía renovable, la salvaguarda de las economías rurales y la reducción del rechazo social hacia la generación fotovoltaica, además de la protección de la biodiversidad y del entorno paisajístico.

Actividad investigadora

El grupo de investigación Física para las energías y recursos renovables ha desarrollado una actividad investigadora sólida y continuada, contribuyendo significativamente al conocimiento de este campo emergente. El impacto de sus publicaciones, centradas en aspectos clave como nuevas estrategias de seguimiento solar para plantas reconvertidas, modelos de distribución de radiación para uso agrivoltaico, simulaciones integradas de productividad agrícola y energética, y metodologías para evaluar el espacio cultivable en instalaciones fotovoltaicas, evidencian su relevancia y aceptación en la comunidad científica.

El equipo ha participado en un contrato con el Ministerio de Agricultura para elaborar el ‘Informe Prospectivo sobre la Situación de la Energía Agrivoltaica en España’, que está sirviendo como base para la definición de la estrategia nacional de apoyo a la agrivoltaica, lo que demuestra la confianza institucional en su capacidad técnica y criterio experto.

La actividad divulgadora del grupo le ha permitido posicionarse como un referente dentro del sector. El grupo fue invitado como ponente en la jornada «Situación de la Agrivoltaica en España», organizada por el MAPA, y a la Jornada de Agrovoltaica en Andalucía: innovación para un futuro sostenible, de la UNEF (Unión Española Fotovoltaica). Además, cuatro de sus investigadores han participado en un libro editado por Cajamar con sendos capítulos dedicados a la agrivoltaica.

Plantas piloto

Por otro lado, en lo relativo a los estudios experimentales, en el marco del Plan Galileo de Innovación y Transferencia de la UCO, el equipo investigador ha recibido dos ayudas para el diseño e implementación de una planta piloto AgPV en el CDP Torrealba (Almodóvar de Río, Córdoba). En dicha instalación, están llevando a cabo los primeros ensayos y mediciones experimentales.

«En los próximos meses, el grupo instalará otra instalación piloto en el Campus de Rabanales para seguir trabajando en el desarrollo de esta tecnología», avanza Luis Manuel Fernández de Ahumada.