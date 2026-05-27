La UCO desarrolla una plataforma ‘on line’ para dinamizar el sector agrovoltaico

Uno de los proyectos del grupo de investigación de Física para la energía y los recursos renovables de la Universidad de Córdoba ha sido el desarrollo de la plataforma Agrivoltea, creada en el marco del 10º Plan Propio Galileo de la UCO, consolidándola como espacio de referencia para el impulso de la agrivoltaica en España.

Agrivoltea es una plataforma ‘on line’ abierta y colaborativa, diseñada para dinamizar el sector agrivoltaico español actuando como nexo de unión y generación de conocimiento entre los diferentes agentes implicados e interesados en el ámbito de la agrivoltaica. Su objetivo es dar respuesta a los retos de esta tecnología emergente e impulsar la implantación del modelo agrivoltaico en nuestro país, es decir, de instalación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica dentro de explotaciones agrícolas.

En su presentación, hace ahora un año, el catedrático de Física Aplicada e investigador principal del proyecto, Rafael López Luque, remarcaba que este proyecto «no es solo innovación: es compromiso con el territorio, con la sostenibilidad y con la creación de un ecosistema sólido capaz de transformar el futuro energético y agrario del país».

En este sentido, Luis Manuel Fernández de Ahumada explica que se han alcanzado logros clave, empezando por el desarrollo e implementación de la herramienta web como espacio de divulgación y conexión entre agentes del sector.

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Además, se ha llevado a cabo un cuestionario de necesidades con la participación de más de 100 profesionales que ha permitido validar y orientar estratégicamente la plataforma y se han consolidado contenidos de alto valor, como una biblioteca digital especializada y un mapa interactivo de proyectos agrivoltaicos en España, únicos a nivel nacional. En la web del proyecto también se ofrece formación, repositorio de información especializada, sensibilización, asesoramiento y resolución de dudas.