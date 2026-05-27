Un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba impulsa la regeneración muscular con un enfoque multidisciplinar

A punto de cumplir 13 años, el grupo de investigación Regeneración Muscular (CTS-985) de la Universidad de Córdoba, que actualmente dirige José Peña Amaro, se ha consolidado como un grupo de carácter multidisciplinar gracias a la variedad de áreas de conocimiento y especialidades -histología, anatomía humana, anatomía patológica, rehabilitación, fisioterapia, radiología, neurocirugía y traumatología- de sus 15 componentes, la mayoría, vinculados a los grados de la Facultad de Medicina y Enfermería y, desde este curso, también al grado de Nutrición Humana de la Facultad de Veterinaria.

Objeto de trabajo

«El objetivo general se centra en el estudio de la capacidad regenerativa y de crecimiento que posee el músculo esquelético, un órgano que forma parte del sistema neuromuscular y que por su amplia distribución en el organismo, su función y metabolismo es especialmente susceptible de verse afectado por un gran número de trastornos -las enfermedades neuromusculares hereditarias y adquiridas-, por los efectos secundarios de distintos fármacos y tóxicos, además de sufrir frecuentemente lesiones y traumas derivados de la actividad física y deportiva», explica el catedrático de Histología de la UCO quien remarca que «la capacidad de regeneración es la base para el diseño de estrategias terapéuticas que se marquen como objetivo hacer frente a muchos de estos problemas».

Líneas de investigación

Actualmente, el grupo trabaja en tres líneas de investigación, empezando por «estimular y acelerar la regeneración en músculos con capacidad regenerativa limitada, en la recuperación de lesiones deportivas o en lesiones severas como son las pérdidas de masa muscular que ocurren en heridas de guerra, accidentes o grandes catástrofes», señala Peña.

En segundo lugar, los investigadores trabajan en «combinar terapias rehabilitadoras para favorecer la regeneración muscular y prevenir la fibrosis» así como en «correlacionar las bases histológicas con las observaciones obtenidas con técnicas de diagnóstico por imagen en el diagnóstico de las enfermedades neuromusculares, patologías tendinosas, así como en las lesiones musculares en el deporte y su seguimiento clínico», apunta el responsable del grupo.

«Aunque gran parte de nuestros estudios se desarrollan en modelos animales, las líneas de trabajo que seguimos tienen una clara finalidad traslacional futura», subraya Peña quien destaca que «también nuestra contribución se ha visto reflejada con la participación en documentos de consenso sobre roturas musculares, tendinopatías y diagnóstico por imagen».

Colaboración

Además de la actividad investigadora, cabe destacar la labor docente de varios de los integrantes del grupo que, además de impartir docencia en los grados de Medicina, Enfermería, Fisiterapia y Nutrición Humana, participan en el Programa de Doctorado de Biomedicina y en el Máster de Investigación Biomédica Traslacional de la UCO. «También colaboramos en el Máster Universitario en Ingeniería Tisular y Terapias Avanzadas de la Universidad de Granada (UGR) y en el Máster de Traumatología Deportiva de la Universidad Católica de Murcia (UCAM)», detalla el responsable del grupo.

Líneas de futuro

De cara al futuro, el interés del grupo se dirige hacia dos campos: «la rehabilitación regenerativa, donde se busca combinar estrategias de medicina regenerativa en músculo esquelético juntamente con terapias de rehabilitación para la reconstrucción estructural y funcional de la lesión muscular por pérdida volumétrica mediante el trasplante de tejido adiposo completo autólogo. Otra de las líneas se refiere a la lesión tendinosa, como la patología del manguito rotador y otras que tienen una notable repercusión sobre el músculo esquelético», adelanta José Peña.