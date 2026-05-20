Unas jornadas sobre lo ‘queer’ cierran ‘Aires de libertad. Nada que ocultar’

Bajo el lema ‘Aires de libertad. Nada que ocultar’, la Universidad de Córdoba está conmemorando el Día Internacional contra la LGTBIQA+ fobia, que se conmemora el 17 de mayo, con diversas actividades que tienen como objetivo promover la sensibilización, la visibilización y el respeto hacia la diversidad afectivo-sexual, de identidad y de género en el ámbito universitario.

La agenda se inició el pasado 5 de mayo con la charla ‘Intersexualidad’, impartida por Marta Corrales. El pasado lunes tuvo lugar la inauguración del Punto Arcoíris, destinado a las facultades de Veterinaria y Ciencias y a las escuelas Politécnica Superior de Córdoba (EPSC) y Técnica Superior de Ingeniería de Montes y Medio Ambiente (Etsiam), así como la lectura del manifiesto contra la LGTBIQA+ fobia. Hoy miércoles, la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología acoge una jornada conmemorativa que incluirá la lectura de un manifiesto, seguida de la presentación de investigaciones desarrolladas en este ámbito por personal docente e investigador, con la participación de Judith Velasco, Sebas Vivas, Francisco Palacios-Hidalgo y Cristina Huertas. La actividad concluirá con un ‘photocall’ conmemorativo y un espacio de convivencia.

‘Voces Queer’

Las acciones por el Día contra la LGTBIQA+ fobia concluirán el próximo viernes en la Facultad de Filosofía y Letras con la celebración de la 2ª Jornada de Estudio del 4º Ciclo ‘Voces Queer’, que lleva por título ‘Lo queer en la historia, la literatura, las artes y la traducción’, un encuentro académico orientado al análisis interdisciplinar de las realidades LGTBIQA+.

‘Queer’ es el término con el que se define a la persona que tiene una identidad de género o una orientación sexual que no se corresponde con las categorías tradicionales y todo lo relativo a estas personas.

Lo ‘queer’ es un campo de investigación fértil y en este ámbito, el objetivo de la jornada es «ofrecer un espacio de estudio e intercambio científico en el campo de los estudios ‘queer’ para el alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. También cumplimos otro objetivo: adquirir de competencias transversales para la investigación científica», explica el profesor de Filología Latina y director de la jornada, Francisco Sánchez Torres.

Aunque se pueda pensar que lo ‘queer’ constituye una categoría estable y delimitada por una visión única, Sánchez Torres aclara que «más que campo cerrado de estudio, lo ‘queer’ opera como un marco crítico que interroga estructuras, normas y dinámicas sociales que atraviesan a todos los sujetos». De esta forma, «la perspectiva ‘queer’ reconfigura la mirada sobre las disciplinas abordadas, ampliando sus objetos de estudio y problematizando sus lógicas de legitimación. Formulada así, la cuestión gana precisión y mayor coherencia teórica».

Estudiantes

En esta ocasión, la organización de la jornada hizo un llamamiento al alumnado para que participe con presentaciones de trabajos con cuestiones de relacionadas con elementos ‘queer/cuir’, LGTBI+ o transfeminista, especialmente, en poesía y narrativa; teatro, artes escénicas y artes ‘performativas’; cinematografía y artes visuales; artes plásticas y arquitectura; historia política, cultural y social, filosofía y pedagogía y traducción y lingüística.

El objetivo es que aporten nuevas perspectivas a objetos de estudio ya conocidos o de traer a la palestra académica nuevos temas de estudio. Asimismo, la jornada animaba a contribuir con aportaciones que exploren la integración de metodologías menos usuales como la ‘performance’ en la investigación.

«La acogida ha superado a la edición anterior, que tuvo doce participantes del alumnado. En esta edición tenemos unas veinte contribuciones del alumnado y una conferencia plenaria sobre traducción», se enorgullece Francisco Sánchez.

Planes de estudio

La jornada servirá también para llamar la atención sobre el abordaje de lo ‘queer’ en los planes de estudio universitarios.

El responsable de las jornadas entiende que «es difícil hablar generalmente sobre el abordaje de los estudios ‘queer’ en los planes de estudio. Algunos campos en educación y humanidades tienen gran conciencia acerca de la importancia de tales enfoques de investigación. Sin embargo, hay otros campos en los que existe una mayor reticencia, con pocos argumentos sólidos, a su inclusión. Por lo general depende del profesorado, de su formación e interés por la materia».

Preguntado por si, cuando se abordan las cuestiones ‘queer’ en los planes de estudios se hace de manera sesgada y prejuiciosa o si hay una visión realista y multifocal de lo ‘queer’, Francisco Sánchez afirma que tal pregunta «revela un sesgo matizable, pues somete la validez de un campo siempre en proceso de configuración y revisión crítica a una evaluación pretendidamente externa, estable y neutral. Tal asimetría responde al privilegio histórico de otros marcos epistemológicos, asumidos como normativos y sin exigencia de validez.

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Mientras, los abordajes ‘queer’ sufren una interpelación constante sobre su legitimidad o adecuación. Precisamente, los enfoques ‘queer’ pretenden desestabilizar esta normatividad, mostrando que no existe una esencia en las categorías, prácticas o identidades que organizan la vida social. Así, promocionan un pensamiento crítico frente a los universalismos dogmáticos. Toda reticencia a un sistema de pensamiento basado en la duda solo retrata el compromiso de los reticentes en su apuesta por la calidad científica de los estudios universitarios».