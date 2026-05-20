La Cátedra Econatur impulsa nuevas iniciativas con impacto en la salud

La Cátedra Econatur Salud de la Universidad de Córdoba nació hace año y medio con el objetivo de impulsar la innovación en biotecnología desde un enfoque ‘One Health’, integrando salud humana, animal y ambiental. «Buscamos actuar como un observatorio y punto de encuentro entre la UCO, el tejido empresarial y la sociedad, promoviendo la transferencia de conocimiento, el desarrollo de soluciones innovadoras y la generación de impacto real en salud y sostenibilidad», explica su directora, Alejandra Pera.

De esta forma, desde la cátedra se ha impulsado el Global Innovation Forum Econatur (GIFE), un espacio de encuentro y transferencia que ya cuenta con dos ediciones presenciales y cuya expansión a formato ‘on line’ anual está en evaluación.

Asimismo, se han promovido acciones de conexión entre universidad y empresa, facilitando la participación de Econatur (patrona) en jornadas de empleabilidad y organizando encuentros de transferencia con grupos de investigación de la UCO, de los que han surgido colaboraciones y propuestas de partenariados europeos.

En el ámbito de la divulgación, se han organizado seminarios en la UCO, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic) y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

Grupos de investigación

«Desde la cátedra hemos promovido la conexión con grupos de investigación de la UCO. De estos encuentros han surgido oportunidades para la creación de partenariados internacionales y la participación conjunta en convocatorias europeas, como Horizonte Europa», comenta Pera quien añade que, asimismo, «se ha facilitado la interacción entre Econatur y ‘startups’ de la bioincubadora Córdoba Biotech, lo que ha dado lugar a la exploración de nuevas líneas de negocio y colaboración».

«Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo estas conexiones, escalando su impacto hacia proyectos colaborativos de mayor alcance, especialmente en el ámbito europeo. Y esperamos que en la próxima anualidad podamos consolidar colaboraciones estables para generar nuevas oportunidades de innovación conjunta entre universidad, empresa y emprendimiento biotecnológico», apunta la responsable de la cátedra.

Estudiantado

Econatur considera que la participación estudiantil «es un pilar clave y estamos satisfechos con su implicación», dice Alejandra Pera.

El alumnado ha participado activamente en iniciativas como las jornadas de empleabilidad de la Facultad de Ciencias, donde han podido interactuar directamente con empresas como Econatur, así como en ambas ediciones del GIFE y en los seminarios organizados por la cátedra. Estas actividades les permiten conocer de primera mano la conexión entre investigación, innovación y sector productivo y explorar oportunidades de desarrollo profesional.

Premios

A finales de abril entregaron su primer Premio Econatur Up que ha sido concebido para reconocer e impulsar iniciativas innovadoras en biotecnología que en última instancia tengan un impacto real en la salud. Alejandra Pera remarca que «pretende visibilizar proyectos emprendedores, favorecer la transferencia de conocimiento y estimular la conexión entre investigación y aplicación práctica. Es también una herramienta para poner en valor el talento y fomentar un ecosistema innovador en nuestro entorno».

Ahora, ya miran al próximo curso, que iniciarán con un ‘workshop’ impartido por profesionales de la empresa Econatur, para estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias con el objetivo de formarles en aspectos que no se adquieren en el entorno académico y son importantes en el entorno empresarial, especialmente para empresas biotecnológicas.

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Además, han iniciado una colaboración con la cátedra En qué te puedo ayudar, para el desarrollo de actividades dirigidas a pacientes oncológicos y personal sanitario.