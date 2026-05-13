Investigadoras de la UCO buscan marcadores contra los cánceres de mama en mamíferos

El grupo de investigación BIO-287, Biomarcadores tumorales, de la Universidad de Córdoba fue creado en 2002 por Juana Martín de las Mulas y desde 2016 está dirigido por la profesora de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas María Yolanda Millán Ruiz.

En la actualidad, el grupo lo componen tres investigadoras doctoras, una doctoranda, un técnico especialista de anatomía patológica y una administrativa. Las integrantes del grupo imparten docencia en el grado de Veterinaria en la facultad de la Universidad de Córdoba, tanto en castellano como en inglés, dentro del itinerario bilingüe que tiene el grado.

Objeto de trabajo

«El grupo ha centrado sus investigaciones en el estudio de marcadores tisulares (sustancias, generalmente proteínas o alteraciones genéticas) de uso diagnóstico, pronóstico y terapéutico en oncología veterinaria utilizando como herramienta de estudio las técnicas inmunohistoquímicas», explica María Yolanda Millán.

Dentro de esta línea principal, el grupo se ha especializado en los tumores de la glándula mamaria canina y felina. «Los tumores espontáneos de la glándula mamaria en ambas especies sirven como modelos naturales en el estudio del cáncer de mama de la mujer ya que las tres especies comparten características epidemiológica e histopatológicas similares», señala la responsable universitaria.

Animales y humanos

Así, Millán comenta que «nuestra línea fundamental de investigación sigue siendo los tumores de la glándula mamaria de la perra y de la gata, pero al incorporarse a nuestro equipo la investigadora Silvia Guil Luna, procedente del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), nuestras investigaciones se enfocan al estudio comparativo de dichas especies con el cáncer de mama de la mujer buscando posibles puntos de control del crecimiento tumoral, identificación de posibles nuevas dianas terapéuticas y realización de diagnóstico precoz utilizando técnicas moleculares». En este sentido, el proyecto HERA, del que forma parte Silvia Guil, es un estudio multicéntrico que integra distintas instituciones sanitarias (hospitales y centros sanitarios) y de investigación (Imibic), centrado en la identificación de biomarcadores en leche materna como herramienta no invasiva para la detección temprana del cáncer de mama posparto (PPBC).

Test predictivo

El objetivo del proyecto es avanzar hacia el desarrollo de un test predictivo del cáncer de mama posparto con base científica sólida y representativa de toda la sociedad española.

De cara al futuro próximo, el grupo de Biomarcadores tumorales, «nos centramos en la búsqueda de genes que participan en la carcinogénesis y que pueden servir como dianas terapéuticas», indica María Yolanda Millán.

Esta investigadora señala que «se sabe que el carcinoma mamario se puede clasificar en varios subtipos moleculares y algunos de ellos responden de manera favorable inicialmente a terapia hormonal y/o quimioterapia, pero hay otros subtipos que es difícil su tratamiento o incluso estos que inicialmente respondían bien a dichos tratamientos se vuelven resistentes».

Transferencia

Además, de la vertiente investigadora, los componentes del grupo han participado hasta el año pasado en el Máster en Oncología Clínica Veterinaria, dirigido por los compañeros del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba.

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En cualquier caso, la transferencia de conocimiento es de gran importancia para el grupo de Biomarcadores tumorales. «Fruto de nuestros resultados hemos podido realizar contratos con empresas privadas como el laboratorio Virbac o la Fundación Cugat de Barcelona», detalla Millán. Además, «nuestro grupo tiene una amplia experiencia en la utilización de marcadores tisulares con fines diagnósticos, pronósticos y terapéuticos en Oncología Veterinaria y desde 2011 tiene un Laboratorio de Marcadores Tumorales que presta servicio a las clínicas veterinarias de pequeños animales y otros laboratorios veterinarios que lo solicitan», subraya María Yolanda Millán.