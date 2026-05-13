La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba incorpora el grado en Trabajo Social

El próximo curso se pondrá en marcha el nuevo grado en Trabajo Social de la Universidad de Córdoba, un título que, aunque se oferta ya en 8 de las 10 universidades públicas andaluzas «tiene pleno sentido», defiende la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Nuria Ceular, quien remarca que «de hecho, conecta directamente con la idea que hemos querido transmitir en nuestra campaña: ‘Dale la vuelta a la realidad’. El Trabajo Social precisamente consiste en eso, en intervenir sobre las situaciones sociales para transformarlas».

Ceular remarca que la incorporación del nuevo grado «responde a una demanda social y territorial concreta. Córdoba y su provincia cuentan con una amplia red de servicios sociales y entidades del tercer sector que requieren profesionales cualificados. Además, la UCO no se limita a replicar una titulación existente, sino que propone un modelo propio, adaptado al contexto y con elementos diferenciales claros, especialmente en el ámbito de la formación práctica y la empleabilidad».

El grado ofrece una formación integral que combina una sólida base teórica con una clara orientación práctica. Incluye materias como psicología, sociología, derecho, organización empresarial, programas y proyectos sociales, trabajo social, familias y comunidades, etc. «El diseño del plan de estudios ha seguido un proceso riguroso, participativo y garantizando la calidad académica. Para su elaboración se constituyó una comisión académica junto a una comisión de exxpertos externos con representación de administraciones públicas y entidades sociales. Ha sido especialmente relevante la participación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Córdoba, incorporando la perspectiva profesional al diseño del título. Como resultado, se ha configurado un grado con fuerte orientación profesional, modalidad dual y un alto nivel de multidisciplinariedad, integrando 13 áreas de conocimiento distintas», subraya la decana.

Diferenciación

El principal elemento diferenciador del nuevo grado es su modalidad dual, que permite al alumnado combinar desde el inicio la formación académica con la experiencia profesional real. «Este modelo culmina en el último curso con un contrato de formación en alternancia, lo que supone una auténtica inmersión en el entorno laboral. El estudiantado no solo realiza prácticas, sino que se integra en las dinámicas profesionales de las entidades», recalca Ceular quien añade que, además, «el grado incorpora un enfoque específico en la gestión de servicios sociales, con asignaturas orientadas a la dirección, planificación y evaluación de programas y recursos».

El alumnado podrá desarrollar su formación en una amplia red de entidades sociales, tanto públicas, como del tercer sector, en ámbitos como discapacidad, inclusión social, adicciones, migraciones o gestión de servicios sociales, lo que garantiza una experiencia práctica de gran calidad. «Esta diversidad de contextos permite que el estudiantado tenga una formación muy completa y conectada con la realidad profesional, favoreciendo además su inserción laboral futura», apunta Nuria Ceular.

Así, el grado ofrece salidas en ámbitos públicos y privados, por ejemplo, servicios sociales comunitarios, sistema de salud, justicia, servicios específicos de atención a drogodependencias, atención a las personas con discapacidad, intervención social con familias, servicio de protección de menores, cooperación internacional, etc. También abre oportunidades profesionales en departamentos dedicados al diseño, ejecución y la evaluación de programas sociales, así como en la gestión de servicios y recursos en oenegés y empresas.

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Además, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Córdoba «será naturalmente el socio estratégico clave, participando en el seguimiento del título, así como en la orientación profesional y conexión con el mercado laboral», apostilla Nuria Ceular.