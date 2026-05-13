El comercio justo impregna la Universidad de Córdoba

El pasado día 9 se celebró el Día Mundial del Comercio Justo y la Universidad de Córdoba lo ha celebrado con su ya tradicional Semana del Comercio Justo.

La directora de Cooperación y Solidaridad de la UCO, María del Carmen Cuéllar, la directora del Área de Cooperación de la institución, Mayte Hernández, y la técnica de Educación para el Desarrollo y Voluntariado Solidario, Teresa González-Caballos, explican que este año se ha celebrado el Día Mundial del Comercio Justo con una cata de chocolate en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras de la mano de la organización de comercio justo Ideas. Fue una cata abierta a toda la comunidad universitaria donde se dieron a conocer las características y matices de un cacao de alta calidad y se descubrieron las historias de las personas productoras y cooperativas que lo hacen posible.

Además, se instaló la exposición fotográfica ‘Jóvenes del Sur y Norte Global por el Comercio Justo’ en la misma facultad, que busca despertar el interés y la identificación con los valores del comercio justo a través de historias de vida inspiradoras. Sin embargo, el compromiso de la UCO con el comercio justo no es cosa de un día, sino del día a día. «En 2010 conseguimos el título de Universidad por el Comercio Justo, concedido por Ideas, entidad coordinadora de la campaña en España. Nos fue entregado por Mona El Sayed, directora del grupo productor Fair Trade Egypt», rememoran estas responsables universitarias, quienes destacan que «el título implica desarrollar, de forma periódica, actividades de sensibilización y formación en nuestros centros, tener oferta de productos de comercio justo en nuestras cafeterías y mantener activo un grupo de trabajo que impulse acciones para favorecer un consumo responsable». La UCO forma parte, por tanto, de la Red de Universidades por el Comercio Justo, organizado dentro del programa europeo Ciudad por el Comercio Justo.

Cata de Chocolate en Filosofía y Letras. / CÓRDOBA

«Además, formamos parte de otros espacios de coordinación e intercambio como son el grupo local Córdoba por el Comercio Justo o el subgrupo de trabajo de Comercio Justo de la CRUE -Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas-Internacionalización y cooperación», comentan.

La Universidad imparte una microcredencial sobre economía social y solidaria

Productos de comercio justo

Desde la Universidad no solo se fomenta el consumo responsable, sino que el comercio justo ha entrado en los pliegos de licitación que se han publicado estos últimos dos años, tanto en cafeterías como en máquinas ‘vending’. Los productos incorporados en las licitaciones han sido café y azúcar, y un tercero a elección de la empresa (té, cacao, etc.).

Para ello «se creó en 2023 la comisión de contratación estratégica, con el objetivo de ir introduciendo, en los pliegos de contratación de bienes y servicios, criterios que garanticen la sostenibilidad ambiental y la justicia social en la UCO», indican las responsables del Área de Cooperación y Solidaridad (ACyS).

El personal docente e investigador participó en un desayuno con productos de comercio justo. / CÓRDOBA

Actividades

El impulso del comercio justo y la economía solidaria es una línea de trabajo permanente en la UCO y especialmente en el Área de Cooperación y Solidaridad, y que «llevamos a cabo tanto con actividades específicas como de manera transversal incorporando la temática en nuestras actividades formativas y de sensibilización, como son las ferias de voluntariado, los desayunos solidarios, talleres en las aulas, mesas informativas en los centros, cursos formativos, etc.», indican.

La UCO colabora con varias entidades para el fomento del consumo justo

Como novedad, este año se está implementando un plan formativo llamado ‘Transformando el futuro’, que contiene 8 microcredenciales de un crédito cada una. Una de esas microcredenciales lleva el título de ‘Economía Social y Solidaria para un futuro sostenible y Justo’ y en ella se aborda la temática del Comercio Justo. Además, se siguen celebrando los famosos desayunos solidarios. Cada curso se realizan unos diez desayunos solidarios, tanto en el Kiosko de los Gallipatos de Rabanales como en diferentes facultades, donde las entidades de voluntariado solidario y de cooperación de Córdoba difunden el trabajo que hacen mientras sirven a la comunidad universitaria un desayuno con productos de comercio justo, productos ecológicos y productos de economía social y solidaria. Por otro lado, «promovemos y orientamos a la comunidad universitaria (profesorado, representantes institucionales, consejos de estudiantes) para que usen y contraten productos de comercio justo y catering sostenibles en los eventos que organizan», apuntan Cuéllar, Hernández, y González-Caballos.

El Kiosko de los Gallipatos ofrece desayunos con productos de consumo responsables. / CÓRDOBA

Colaboración

Para el fomento del consumo responsable, la UCO viene colaborando con distintas entidades que trabajan en este ámbito, una colaboración fundamental para la UCO que reconoce que «sin esas colaboraciones no se podrían desarrollar gran cantidad de actividades que se impulsan dirigidas a la comunidad universitaria».

La organización con la que más colabora el ACyS es Ideas, que viene apoyando a la UCO desde hace más de 15 años en la realización de la campaña de la Semana de Comercio Justo, con acciones en las cafeterías, degustaciones, stands informativos, charlas en asignaturas, etc. Actualmente, colaboran en el proyecto ‘Jóvenes por el Comercio Justo’, promoviendo una ciudadanía global comprometida con un desarrollo humano y sostenible», gestionado en consorcio por Ideas y Proyde y financiado por la Aecid.

Otra organización local con la que trabajan es La Tejedora, Mercado Social de Córdoba, que también participa impartiendo talleres en aulas y con stands informativos. «Ambas organizaciones son también entidades proveedoras de productos de comercio justo y consumo responsable, suministros necesarios para poder optar por el consumo alternativo que promovemos en la educación universitaria, desayunos solidarios y materializar la contratación y compra pública responsable que se intenta promover desde la Institución», explican las responsables del ACyS.

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Plan Propio de Cooperación

Si bien el Plan Propio de Cooperación para el Desarrollo no contempla la concesión de ayudas para la realización de trabajos de fin de máster (TFM) sobre consumo y producción sostenible, «es una línea temática que consideramos prioritaria en nuestra 5ª Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo. Constantemente identificamos proyectos y organizaciones que tienen relación con esas temáticas, por lo que gran parte de los TFG y TFM del estudiantado beneficiario de las becas abordan aspectos relacionados con la soberanía alimentaria, la producción y consumo responsables y la gestión sostenible de los recursos naturales», sostienen desde el ACyS.