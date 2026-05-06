La Universidad de Córdoba eleva su oferta de posgrado con once másteres y cinco doctorados

La oferta de posgrado de la Universidad de Córdoba se ha incrementado en los últimos años con la incorporación de distintos títulos. En concreto, en los últimos cuatro años se han incorporado once títulos de máster y cinco programas de doctorado a la oferta de posgrado de la UCO en diversas áreas de especialización.

Además, este incremento se está reflejando en indicadores relevantes para la política académica de la institución, como por ejemplo, el número de matrículas de nuevo ingreso, títulos con mención dual, número de tesis defendidas con menciones de excelencia, etc.). Por todo ello, la vicerrectora de Posgrado de la Universidad de Córdoba, Cristina Aguilar, reconoce que «estoy muy satisfecha».

«En los próximos años la estrategia de gestión en los estudios de posgrado va a estar más dirigida a la excelencia y a la sostenibilidad de nuestros títulos que al crecimiento de nuevas titulaciones per se», apunta Aguilar.

Así, «en los títulos de máster se va a apostar por revisar de forma continua nuestro mapa de titulaciones para disponer de una oferta académica sostenible que potencie las fortalezas de la plantilla de la UCO, alineada con nuestros estudios de grado y programas de doctorado, que atienda a las necesidades del entorno académico, profesional y social tanto a nivel local como nacional e internacional y mejore la inserción laboral del estudiantado egresado», expone la responsable universitaria.

La vicerrectora Cristina Aguilar se muestra satisfecha con la evolución de la oferta de posgrado de la UCO. / CÓRDOBA

Fomento de la excelencia

En cuanto a doctorado, «dado el crecimiento sostenido de matrículas experimentado en los últimos años, se apuesta por fomentar la excelencia de las tesis desarrolladas, potenciando los doctorados industriales como medida eficaz que favorece la inserción laboral, la transferencia y la innovación, así como la movilidad del estudiantado a universidades extranjeras para aumentar las tesis con mención internacional y en régimen de cotutela», indica Aguilar.

Programa de Posgrado

El pasado marzo, la UCO aprobó el nuevo Programa Propio de Posgrado, que tiene cuatro objetivos principales, empezando por mejorar los sistemas de diseño, gestión y promoción de la oferta formativa para que resulte más atractiva a nivel nacional e internacional, siempre en consonancia con la demanda y el entorno socioeconómico.

El segundo de los objetivos es alcanzar la excelencia en la docencia vinculada a una investigación de calidad «para continuar siendo el referente de la educación superior en el entorno y proyectarse a nivel internacional», incide Cristina Aguilar. Esta representante de la UCO explica que el tercer fin del programa es mejorar la transferencia de conocimiento, el emprendimiento, la empleabilidad y el compromiso ético y social, impulsando la conexión de los títulos con el entorno sociocultural, optimizando la empleabilidad de las personas egresadas.

Por último, el Programa de Posgrado se propone potenciar la internacionalización de los programas formativos promoviendo alianzas estratégicas en formación e investigación.

Movilidad internacional

El Programa impulsará la movilidad internacional a través de distintas acciones, entre ellas, fomentar la participación del estudiantado en dobles títulos internacionales y cotutelas mediante programas propios de becas de movilidad y promover la movilidad para estudios y prácticas internacionales, tanto vía programas Erasmus como a través de convenios bilaterales en colaboración con la Oficina de Relaciones internacionales.

Igualmente, Cristina Aguilar destaca que «se fomenta la movilidad de personal docente e investigador, mediante programas Erasmus y también con una línea de movilidad específica en este programa para personas que dirigen tesis doctorales de estudiantado residente en algunas de las instituciones extranjeras con las que tenemos convenios suscritos a tal efecto».

Doctorado industrial

Además, el Programa de Posgrado también contempla el impulso del doctorado industrial. «El objeto de la línea que contempla acciones para el impulso del doctorado industrial es fomentar la mención de doctorado industrial como vía de transferencia de conocimiento que contribuye a estrechar las relaciones entre el tejido industrial, comercial, social o cultural y la universidad», aclara la vicerrectora Aguilar. Para ello, se destinan ayudas para la organización de iniciativas centradas en la promoción de la mención industrial en el título de doctor y doctora por parte de las comisiones académicas de los programas de doctorado.

En este sentido, las acciones a desarrollar incluyen la organización de jornadas, conferencias, encuentros u otras actividades de difusión entre los programas de doctorado y las entidades, empresas públicas o privadas, o administraciones públicas; acciones de movilidad de personal docente investigador (PDI) o doctorandos y doctorandas para la realización de visitas y el establecimiento de colaboraciones; gastos de promoción y difusión relacionados directamente con las acciones de divulgación relacionadas con el fin de la ayuda, etc.

Atracción de talento

Con todo ello, además, el programa se marca como objetivo la atracción de talento, por un lado, mediante el diseño de jornadas formativas que refuercen la difusión de la oferta formativa completa de posgrado en el estudiantado egresado de grado o máster de la Universidad de Córdoba, así como otras acciones de difusión dirigidas a egresados de otras universidades mediante campañas publicitarias específicamente dirigidas a este colectivo.

Por otro lado, esta captación de talento se lleva a cabo mediante la participación en jornadas de captación internacional de estudiantes en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización «para afianzar la presencia de la UCO en regiones estratégicas, y la ampliación de nuestro impacto en aquellas en las que tenemos poca presencia», comenta Cristina Aguilar.

Precisamente, para facilitar el acceso a los estudios de posgrado, se contemplan distintas ayudas, al tiempo que las acciones transversales se centrarán en reforzar las actuaciones de difusión y captación de estudiantado.

Transversalidad

La modalidad de acciones transversales recoge todas aquellas actuaciones de difusión y captación de potencial estudiantado de posgrado que se lleven a cabo a lo largo del año.

«Está dirigida fundamentalmente a las campañas publicitarias de los títulos de posgrado en distintos medios de comunicación, ferias de captación de estudiantado internacional organizadas por el Sepie -Servicio Español para la Internacionalización de la Educación-, gestión de redes sociales y otras acciones encaminadas a la promoción de los títulos de posgrado de la UCO», puntualiza Aguilar.

Igualmente, consideran acciones de tipo formativo en máster y doctorado cuya dotación permite, entre otros, el desarrollo del plan de formación transversal de las escuelas de doctorado, que persigue facilitar la adquisición de las competencias básicas, capacidades y destrezas personales contempladas en la regulación de las enseñanzas oficiales de doctorado.

Las áreas más solicitadas

Por lo que respecta a la demanda, «en materia de máster tienen una muy alta demanda los títulos que habilitan a profesiones reguladas, especialmente el Máster en Psicología General Sanitaria y el Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas», menciona la representante universitaria.

En cuanto a la demanda en el ámbito de los programas de doctorado, «en los últimos años está aumentando mucho la demanda y de hecho en este curso académico hemos cubierto la totalidad de las plazas de 12 de los 16 programas de doctorado en todos los ámbitos de conocimiento», hace hincapié la titular de Posgrado.

En cualquier caso, «nuestra prioridad inmediata está en implantar los títulos recogidos en el mapa de titulaciones», deja claro Cristina Aguilar.

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Esta vicerrectora, no obstante, reconoce que «existen propuestas que no se pudieron incluir en la última revisión de dicho mapa en el año 2025 al existir una limitación en cuanto al número de nuevos títulos por universidad y se propondrán en la próxima revisión al considerarse titulaciones estratégicas para la Universidad de Córdoba».