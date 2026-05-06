Treinta y un años de investigación en parasitología: óptica ‘One Health’ en salud animal

Hace 31 años nacía el Grupo de investigación de Parasitología de la Universidad de Córdoba, que tiene su germen en la desaparecida Cátedra de Parasitología de la Facultad de Veterinaria. Hoy, el grupo lo conforman diez investigadores, dirigidos por Álvaro Martínez Moreno, quien explica que el objeto del grupo es «la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la parasitología, especialmente, la veterinaria. Se pretende contribuir al conocimiento del parasitismo en los animales domésticos y silvestres y en la población humana, desde un enfoque ‘One Health’ (una sola salud), con una finalidad última orientada a la lucha y el control de zoonosis y de las enfermedades parasitarias animales».

Líneas de investigación

El grupo viene desarrollando cinco líneas de investigación: La primera se refiere a la inmunología de helmintosis (enfermedades causadas por gusanos) animales, es decir, el control inmunológico, mediante vacunación, de procesos de gran relevancia en la producción ganadera, como la fasciolosis.

En segundo lugar, el grupo trabaja en entomología parasitaria mediante la vigilancia, identificación y análisis de artrópodos de interés médico-veterinario para la prevención y control de enfermedades.

La tercera línea de es la de zoonosis parasitaria, en la que realizan estudios epidemiológicos de procesos como triquinelosis, toxoplasmosis, anisakidosis y giardiosis, atendiendo a distribución en diversas especies animales, prevalencia y factores de riesgo, mientras que la parasitofauna de animales de vida libre es la cuarta línea de investigación, que incluye, en conexión con la anterior, parásitos con carácter zoonósico.

El equipo pretende contribuir al conocimiento en parasitismo desde un enfoque global

Por último, el grupo se centra en la epidemiología de parasitosis en animales de producción, especialmente, ovinos y caprinos, atendiendo de forma prioritaria a la incidencia de la resistencia antihelmíntica y a la optimización de los métodos de detección y seguimiento de los procesos parasitarios, para poder desarrollar estrategias integradas de control.

El grupo participa en varios proyectos interuniversitarios y de carácter internacional como el Perseus, en colaboración con el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología del CSIC de Salamanca y centrado en el desarrollo de vacunas frente a la fasciolosis ovina, o la acción COST CA23154 Envirant, una red de investigadores de 37 países para investigar el impacto medioambiental de los antihelmínticos en el ganado y las alternativas para minimizar su uso. También participan en el consorcio europeo Lihra (Livestock Helminth Research Alliance, en inglés), que agrupa a 23 centros con el objetivo de coordinar, ampliar y optimizar competencias y conocimientos multidisciplinares especializados dentro de la investigación sobre helmintos en animales de producción.

Miras de futuro

De cara al futuro, «se tiene un especial interés en las líneas que conllevan colaboración internacional, como son el desarrollo de vacunas antihelmínticas a partir de moléculas claves en las interacciones iniciales entre parásitos y hospedadores y la investigación de estrategias alternativas para optimizar el uso de antihelmínticos en animales de producción, con base en modelizaciones epidemiológicas. Igualmente, resultan muy relevantes la investigación desde un enfoque ‘One Health’ y la optimización de la vigilancia entomológica ante el aumento global de la transmisión y la expansión de patógenos transmitidos por artrópodos, debido a factores como el cambio climático, la globalización y las alteraciones ambientales», subraya Martínez quien resalta que «los resultados de investigación en parasitología pueden tener una incidencia directa en la salud pública, es decir en la salud y el bienestar de toda la sociedad».