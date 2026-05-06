Un total de 4.182 estudiantes de la Universidad de Córdoba cursan estudios de posgrado

En el presente curso académico, la Universidad de Córdoba cuenta con un total de 4.182 estudiantes de posgrado, de quienes 2.303 estudian un máster universitario mientras que 1.879 cursan estudios de doctorado.

De cara al curso 2026/2027, la institución prevé ofertar 2.296 plazas para estudiantes de nuevo ingreso en titulaciones de máster y 498 plazas en programas de doctorado.

Durante este curso, la UCO ha ofertado 63 títulos oficiales de máster y 16 programas de doctorado. A esta oferta se añadirán 4 nuevos títulos de máster en el curso 26/27. En concreto, se incorporarán el Máster Universitario en Música (Investigación/Interpretación); el Máster Universitario en Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas, el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Córdoba (coordinadora) y la Universidad de Jaén y el Máster Universitario en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos por la Universidad de Córdoba y la Universidad de Málaga (coordinadora).

Cabe mencionar que 20 títulos de máster y 6 programas de doctorado se imparten de forma conjunta con otras universidades públicas nacionales, la gran mayoría, andaluzas. En el caso de programas de doctorado colaboran también otros organismos públicos de investigación como son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Investigación y Formación Agraria (Ifapa) y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

«La dinámica de modificación de títulos de máster es muy alta. Todos los años modificamos unos 3-4 títulos para mejorarlos, actualizarlos y adaptarlos a las necesidades cambiantes de nuestro entorno socioeconómico», explica la vicerrectora Cristina Aguilar , quien señala que, por otro lado, no se ofertarán en el próximo curso dos másteres conjuntos que coordinan otras universidades andaluzas, el máster en agroecología y el máster en hidráulica ambiental.