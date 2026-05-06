Políticas y programas de la Unión Europea centran las consultas al Centro de Documentación Europea de la Universidad de Córdoba

El Centro de Documentación Europea (CDE) de la Universidad de Córdoba está celebrando su 35ª Semana Europea que este año lleva por título El Futuro Agroalimentario en la UE. Proteger nuestra calidad de vida. La directora del centro, Magdalena Reifs, explica que «le hemos dado un enfoque orientado a la cohesión social, hacia la sostenibilidad, entendiendo que el futuro agroalimentario en la Unión Europea pasa por transformar el sistema actual hacia uno más sostenible y resiliente». Así, se abordan cuestiones como la seguridad alimentaria o la competitividad sostenible del sector. «Desde que el Pacto Verde Europeo marcara el impulso de la agricultura ecológica, la salud de los ciudadanos es una prioridad en la legislación alimentaria, como lo pone de manifiesto la estrategia De la Granja a la Mesa», añade Reifs.

La Semana Europea no es la única actividad que el CDE celebra en torno al Día de Europa, que se conmemora el 9 de mayo. La Semana de Europa se ha convertido en el Mayo Europeo que comienza con la citada semana y el stand divulgativo con motivo del Día de Europa. Además, «tendremos una mesa redonda sobre Europa en la IA: Oportunidades y riesgos y el broche final será el recital de poesía europea que celebra su octava edición», adelanta Reifs.

Actividad

Aunque el Día de Europa concentra gran parte de la actividad del CDE, a lo largo del año, el centro ha venido desarrollando distintas acciones. Su directora comenta que «este año hemos realizado un hackathon que ha resultado muy fructífero, también hemos organizado talleres de empleo, voluntariado y becas en las instituciones europeas que han tenido gran aceptación. En el segundo semestre, entre otras actividades, tendremos una exposición sobre el 40º aniversario de la entrada de España en la UE, en cuyo contenido hemos participado, además del curso de especialización que celebramos cada año en otoño».

Interés

Los CDE tienen por objetivo difundir temas de actualidad de la UE. «La comunidad universitaria muestra cada vez más interés en cuestiones relacionadas con la Unión Europea. El estudiantado está cada vez más concienciado en la importancia y la repercusión en su vida diaria de la toma de decisiones dentro de las instituciones europeas. Son conscientes de que fomentar la investigación e innovación en todos los ámbitos es necesario para mejorar el pronóstico de futuro de la UE», afirma Magdalena Reifs, quien señala que las principales demandas de información que recibe el CDE se refieren, «principalmente, a consultas sobre políticas y programas europeos, relativas a dudas sobre áreas específicas como medio ambiente, mercado interior, o competencia, además de consultas sobre legislación y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. También recibimos solicitudes de información sobre oportunidades de investigación, empleo y prácticas en la UE. Asimismo, proporcionamos información y documentación a estudiantes e investigadores para la elaboración de tesis, trabajos fin de grado y máster. En este sentido, los CDE actuamos como centros divulgativos que facilitan este tipo de información al estudiantado y público en general».

Papel

En un momento tan convulso para Europa como el actual, «los Centros de Documentación Europea tienen un papel muy activo y estratégico en la comunicación a la ciudadanía, siendo el puente entre las instituciones europeas y el público», dice Reifs.

Uno de sus aspectos más importantes es ofrecer información fiable sobre temas europeos siendo un elemento fundamental de información y formación en asuntos europeos. «Informar sobre becas y empleo en instituciones europeas resulta relevante para jóvenes universitarios. Promover el debate sobre el futuro de Europa, organizando jornadas, talleres, en definitiva, actividades que impulsan una comunidad universitaria más informada y participativa», remarca la responsable universitaria.

En este papel informativo y formativo, el CDE de la Universidad de Córdoba participa en la plataforma Euroexpertos. Se trata de una web de acceso público gestionada por los CDE de la Red de Información Europea de Andalucía a la que se puede acceder desde nuestra web.

«Se pueden registrar aquellos profesores e investigadores cuyo perfil esté relacionado con materias afines a la integración europea. Una vez evaluados por el Comité Científico de la web Euroexpertos, la plataforma valida sus perfiles. De esta manera, la plataforma ofrece un amplio espectro de expertos para participar en actividades sobre la Unión Europea. En definitiva, es una herramienta que sirve para localizar y contactar con especialistas en integración europea para actividades formativas, académicas o divulgativas», concluye la directora del Centro de Documentación Europea.