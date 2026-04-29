Manuel Cañas, director de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba: «El próximo curso añadimos otra especialización en Ciencia de Datos»

-Le quedan unos meses para concluir el actual mandato. ¿Qué balance hace hasta el momento?

-Creo que el balance es positivo, se han realizado cambios en los planes de estudios de las titulaciones, se han aumentado las actividades dedicadas a captación de alumnos y se han aumentado las acciones para reforzar el sentimiento de pertenencia a la escuela.

-¿Ha decidido ya si optará a un segundo mandato o es algo que deja para cuando las elecciones estén cerca?

-En este momento el planteamiento es no presentarme a la reelección. Ya son dos mandatos como subdirector (8 años) y un mandato como director (4 años), hay que dejar paso a nuevas personas con nuevas ideas.

-En cuanto al presente curso, ¿cómo está yendo? ¿Está satisfecho con la matriculación?

-Si, las plazas que ofertamos se están cubriendo y en los dos últimos años han aumentado en el caso del grado de Ingeniería Eléctrica que estaba un poco más flojo (a pesar de la demanda de estos profesionales).

-Actualmente, la EPSC ofrece cuatro grados, un doble grado y un máster. ¿Hay alguna nueva titulación que le gustaría incorporar a la oferta del centro?

-El próximo curso añadimos una nueva especialización en Ciencia de Datos dentro de la titulación del grado en Ingeniería Informática. En la escuela apostamos fundamentalmente por titulaciones de ingeniería que den acceso a profesiones reguladas. En este sentido, hay varias titulaciones que podrían encajar en un futuro próximo. En cualquier caso estamos esperando el ajuste de estas profesiones y de las especialidades para plantear nuevas titulaciones o especialidades según el caso.

Manuel Cañas, director de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba (EPSC). / Lola Ruiz

-¿Qué tal las relaciones con el estudiantado? ¿Cuáles son sus demandas?

-En general las relaciones son muy buenas. Desde el punto de vista académico reclaman prácticas en empresa que se ofertan desde la escuela. El resto de las reclamaciones tienen que ver con deficiencias en transporte público (especialmente el tren), deficiencias en infraestructuras (generalmente posibilidad de cargar móviles y ordenadores portátiles) y alguna otra de carácter general.

-Hablando de alumnado. La semana pasada han celebrado sus segundas Olimpiadas de Ingenierías Industriales. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad?

-El objetivo fundamental es dar a conocer a los alumnos de Secundaria, de Bachillerato y de ciclos formativos el campo de aplicación de la Ingeniería Industrial, de manera que se fomente la incorporación a estos estudios en los que está habiendo y se prevé una fuerte demanda laboral.

-La formación práctica es muy importante en grados tan técnicos como los que oferta la EPSC. ¿Cómo están facilitando esa formación?

-Todas las asignaturas específicas de la titulación tienen una carga práctica importante que se desarrolla en laboratorios que tienen una dotación adecuada. En algún caso con instalaciones reales que van más allá del laboratorio como puede ser la planta de generación térmica We-district o, en un futuro próximo, la planta de energía solar fotovoltaica. Además, en los planes de estudio están considerados al menos 15 créditos de carácter optativo de prácticas en empresa que los alumnos pueden elegir libremente entre un listado de empresas que oferta el centro o que ellos busquen alguna empresa que les pueda convenir (donde interviene la EPSC generando los convenios correspondientes).

-Igualmente, facilitar la empleabilidad del estudiantado se ha convertido en un objetivo prioritario, ¿Cómo la están apoyando desde la Dirección de la Escuela?

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-Desde la EPSC fomentamos varias actividades dedicadas a facilitar la empleabilidad mediante actividades de información como exposición de experiencias de egresados, mesas redondas, orientación y con la oferta de prácticas de empresa.