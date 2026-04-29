Un experto aboga por incluir los avances tecnológicos en la reforma laboral

La legislación actual en materia de trabajo «es el fruto de decenas de reformas que se han sucedido desde la Transición. Todas estas reformas, salvo muy pocas excepciones, se han implementado para reducir los niveles de derechos y garantías laborales. En concreto, las reformas que se produjeron tras la crisis financiera de 2008 supusieron un incremento de los poderes unilaterales empresarial, una reducción de las indemnizaciones por despido, una supresión de los salarios de tramitación y una reforma de la negociación colectiva para privilegiar los convenios colectivos de empresa y los descuelgues. Esta reforma se mantiene esencialmente a pesar de que la situación económica de 2008 se ha revertido. Por ello, sería indispensable derogar tal reforma», destaca el director del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba, Juan Escribano Gutiérrez. El mundo laboral está cambiando y la búsqueda de empleo se ha modernizado.

Inteligencia artificial

La mayor tecnificación y digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial han introducido modificaciones a los que la legislación laboral debe dar respuesta. En opinión de Escribano, «en un contexto de fuerte desigualdad de posiciones entre trabajadores y empresarios, cualquier modificación externa incrementa los poderes empresariales. En el caso de la IA, incrementa las facultades de control de la empresa e introduce importantes problemas de cara a salvaguardar la intimidad de los trabajadores. Además, cada vez se hace más difícil separar los espacios de trabajo y vida personal. La legislación laboral está haciendo frente a algunos de esos problemas, pero, como siempre, no todos esos problemas pueden resolverse desde la norma».

El panorama pinta como un «sálvese quien pueda» y ejemplo más claro está en la búsqueda de empleo. Los Servicios Públicos de Empleo, como comenta Juan Escribano, «no son el mecanismo más usual» para la búsqueda de empleo. De hecho, «la tendencia es que las funciones de colocación sean asumidas, progresivamente, por empresas privadas».

Trabajo autónomo

Si complicada es, en general, la situación laboral, más aún lo es la de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. En este sentido, Escribano considera que los grandes retos que debe asumir la legislación laboral en materia de trabajo autónomo son «evitar la existencia de falsos autónomos. Es necesario adaptar las notas de ajenidad y dependencia a los caracteres de las nuevas relaciones laborales».

Mención aparte merece la prevención de riesgos laborales. Ayer se conmemoraba el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo y los sindicatos recordaban la importancia de cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, por cierto, es una de las más avanzadas del mundo. «De nuevo comprobamos que no es suficiente con la aprobación de una norma para cambiar una situación social», resalta el catedrático de la UCO quien reconoce que, «cuando la LPRL se aprobó en 1995 supuso un hito en la regulación de esta cuestión. No obstante, los niveles de siniestralidad laboral son muy altos. Es decir, que en las empresas se incumple de manera habitual esta norma».

Pero además, «una nueva LPRL tendría que continuar afrontando el gran reto de adaptar los trabajos al cambio climático», concluye.