La Universidad de Córdoba refuerza la formación continua en prevención de riesgos laborales

La formación es uno de los pilares fundamentales de la prevención en la Universidad de Córdoba. «Entendemos que no es posible garantizar entornos seguros sin una comunidad universitaria formada, informada y concienciada», dice la directora de Prevención de la UCO, María Dolores Redel.

En este sentido, la UCO desarrolla programas de formación continua en prevención de riesgos laborales, adaptados a los distintos perfiles profesionales y a los riesgos específicos de cada puesto. Esto incluye formación inicial, reciclajes periódicos y acciones específicas en ámbitos como laboratorios, talleres, trabajos técnicos o uso de equipos. Incluso también para personal que sale fuera a otros centros a desarrollar investigación y a quienes se les pide formación en riesgos muy específicos.

Redel afirma que existe interés por parte de la comunidad universitaria sobre la protección de la salud y la seguridad. «Es algo que hemos visto en la participación en talleres, actividades de promoción de la salud y, especialmente, hemos visto que se han duplicado en estos cuatro años los exámenes de salud, algo fundamental a nivel preventivo», destaca.

De momento, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales solo contempla al personal trabajador. «Ahora, el alumnado con contratos en prácticas sí que es responsabilidad del Servicio de Prevención y gestionamos su formación inicial y específica», aclara la responsable universitaria, quien comenta que, además, «participamos en otros programas como el del sello HRS4R donde el alumnado extranjero que viene a desarrollar una labor en la Universidad de Córdoba recibe también formación».

Por otra parte, en algunos centros o departamentos, a petición de la Dirección o el Decanato, «participamos en las jornadas de bienvenida y se le dan unas nociones básicas sobre seguridad y salud en laboratorios, los puntos de encuentro en caso de emergencia, el centro de asistencia sanitaria, entre otras cosas», señala María Dolores Redel. Además, apunta que «poco a poco intentaremos llegar también al alumnado».

CRUE Prevención

La implicación de la Universidad con la prevención de riesgos queda también de manifiesto en el marco de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en donde coordina el Grupo CRUE Prevención, que se ha marcado un objetivo fundamental: Promover que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ampare a las universidades y sus particularidades.

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En este sentido, «nuestro rector participó en una mesa redonda de CRUE y fue el impulsor de la creación de este grupo, para generar una propuesta, que abarcara las particularidades de las universidades. Las universidades no somos una empresa ni una administración pública cualquiera, precisamente, tenemos alumnado, tenemos todo tipo de riesgos, mucha innovación tecnológica y dificultad en la coordinación de actividades empresariales, lo que nos hace ser muy singulares. Es por ello, que estas y otras cuestiones se quieren elevar para que se consideren en la nueva modificación de la ley», subraya María Dolores Redel.