La UCO refuerza su política de gestión de residuos con casi 30 acciones

La Universidad de Córdoba aprobaba recientemente su primer Plan de Minimización de Residuos para una Economía Circular 2026-2030, cuyo principal propósito es «dar un paso ambicioso tras más de dos décadas trabajando activamente en la gestión de los residuos», sostiene la vicerrectora de Campus Sostenible de la UCO, Amanda García, quien explica que, «en el marco de nuestra Política Ambiental, y alineados con los principios de la economía circular, hemos considerado oportuno poner en marcha este Plan, buscando avanzar en la minimización de los residuos desde su origen. Buscamos sistematizar todos los procedimientos que ya veníamos desarrollando y reforzarlos, con el objetivo de reducir la cantidad de residuos generados. Esto no solo contribuye a disminuir el impacto ambiental, sino también a optimizar los costes asociados».

Experiencia

El reciclaje y la reducción de residuos no son cuestiones nuevas en la UCO que desde hace años viene desarrollando acciones como el Programa Trébol de acreditación de buenas prácticas ambientales que es emblema del compromiso ambiental de la UCO. «Su especial utilidad precisamente es que aglutina acciones ya puestas en marcha en distintos ámbitos, como por ejemplo las relativas a minimización de residuos y economía circular. En este sentido, por ejemplo, una de nuestras iniciativas estrella es la Bolsa de Aprovechamiento de Materiales (que llamamos familiarmente «BAM»), un espacio virtual que permite el intercambio de materiales, equipos o mobiliario entre las distintas unidades de la universidad», señala García.

En el éxito de la mejora de la sostenibilidad tiene mucho que ver la implicación de la comunidad universitaria. En este sentido, la vicerrectora remarca que «las estrategias de educación ambiental son fundamentales para lograr un adecuado efecto multiplicador de cualquier medida y el plan recoge la realización de acciones para la sensibilización y capacitación entre la comunidad universitaria. Esta concienciación está creciendo de manera constante entre todos los colectivos, lo cual es tremendamente motivador para continuar acelerando el impulso de la sostenibilidad ambiental en nuestra universidad».

La movilidad

La movilidad supone el 70% de la huella de carbono de la UCO. «Debemos diferenciar la movilidad diaria hacia los distintos centros y la movilidad ligada a actividades de docencia, investigación y gestión fuera de nuestros campus. Para el transporte diario fomentamos el uso de la bicicleta a través de programas como ‘A la UCO en bici’, y manteniendo un contacto fluido con Renfe y Aucorsa de cara al fomento del transporte colectivo sostenible», apunta Amanda García quien reconoce que «el Campus de Rabanales es el más necesitado de un transporte ágil y alineado con nuestra política ambiental. Por ello, tenemos claro que la puesta en marcha de una segunda vía está más que justificada. Esto reduciría considerablemente nuestra huella de carbono y redundaría en beneficio de toda la ciudad».

En cuanto al transporte fuera de la UCO, «nuestros contratos con las agencias de viaje incluyen el compromiso anual de financiación por su parte para la compensación de huella de carbono en proyectos del Ministerio, en base a la actividad desarrollada por los miembros de la institución», indica.

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En el caso de los centros ubicados en el casco histórico, donde es más difícil aplicar medidas de sostenibilidad, la UCO apuesta por reducir el consumo energético. «En algunos edificios estamos colocando láminas de control solar para minimizar la demanda energética en verano, renovando las luminarias o adoptando elementos de medición y control para gestionar los espacios eficientemente», subraya Amanda García.