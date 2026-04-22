Steven Pinker, profesor de Harvard: «Advierto sobre la falacia del ‘hoy parece que la gente cada vez más...’»

Usted participa en la 11ª Confbe, que este año destaca la importancia de la educación bilingüe para fomentar el entendimiento entre los pueblos. Sin embargo, dada la situación internacional actual, a veces parece que el entendimiento mutuo es cada vez más difícil de lograr. ¿Cómo interpreta esta aparente contradicción?

No entiendo la pregunta. ¿Por qué es una contradicción decir que la educación bilingüe fomenta el entendimiento y que el entendimiento mutuo es difícil?

Su presentación se titula «¿Por qué no decimos simplemente lo que pensamos?». Usted argumenta que las personas a menudo se comunican indirectamente para transmitir significado sin poner en peligro sus relaciones. Sin embargo, hoy parece que la gente dice cada vez más exactamente lo que piensa, a menudo con menos filtros y menos consideración por los demás. ¿Realmente no estamos expresando lo que pensamos, o simplemente nos comunicamos de maneras diferentes?

En dos de mis libros, advierto sobre la falacia de asumir que «hoy parece que la gente cada vez más…». ¿Cuáles son las pruebas? El hecho de que usted observe algo hoy no significa que esté aumentando. ¡La gente también lo hacía ayer! La gente cree que los homicidios, las guerras y la pobreza están aumentando, pero eso se debe simplemente a que recuerdan los titulares de esta mañana. Sin embargo, lógicamente, no se puede afirmar que están aumentando basándose únicamente en lo que sucede hoy; también hay que tener en cuenta su prevalencia ayer.

En lo que respecta a la comprensión mutua, parece existir un equilibrio entre la indirecta y la expresión directa. ¿Hasta qué punto cree que la comunicación eficaz depende de saber cómo —y cuándo— alternar entre estos dos modos?

Es fundamental. Una persona demasiado indirecta puede ser percibida como evasiva, poco clara y confusa. Una persona demasiado directa puede ser vista como grosera, brusca y agresiva. Lo que llamamos tacto, cortesía, habilidad social o ‘savoir-faire’ consiste en saber cómo equilibrar ambos.

A menudo se dice que el lenguaje no es completamente fiel al pensamiento. ¿Cree que el lenguaje inevitablemente se queda corto al expresar lo que pensamos o podría ser más fiel a nuestros pensamientos de lo que a veces queremos admitir?

Hay dos maneras en que el lenguaje puede no expresar el pensamiento. Una es deliberada: cuando no decimos todo lo que pensamos, sino que protegemos nuestra relación social con la persona con la que hablamos. La otra es inherente al lenguaje. El lenguaje es digital: decimos que alguien es «alto» o «bajo», «viejo» o «joven», pero la realidad es analógica: esa persona tiene una altura y una edad que son números continuos. Además, las palabras de un idioma deben ser aprendidas por toda la comunidad, lo que limita la cantidad de palabras que pueden estar en circulación. Tenemos decenas o cientos de conceptos para cada palabra que conocemos (por eso tantas palabras tienen múltiples significados: tenemos que ampliar y adaptar los que ya tenemos).

Finalmente, ¿influye o transforma el bilingüismo nuestra forma de pensar, o es una exageración?

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Es una exageración. Por supuesto, si alguien es bilingüe, tiene acceso a la cultura y el pensamiento de muchas más personas, por lo que puede aprender y saber más. He realizado investigaciones que demuestran que los niños bilingües tienden a percibir el lenguaje como un conjunto de convenciones arbitrarias, en lugar de una parte inherente de la realidad; poseen una mayor conciencia metalingüística. Sin embargo, dado que la mayoría de los pensamientos son más sutiles y complejos que el lenguaje, es una exageración afirmar que existe un cambio fundamental en la forma de pensar de las personas bilingües.