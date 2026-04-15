La Universidad de Córdoba se suma al Año Internacional del voluntariado para el desarrollo

Este 2026 se celebra el Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, «una oportunidad extraordinaria para visibilizar el papel transformador del voluntariado en la construcción de sociedades más justas y sostenibles», subraya la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba (UCO), Sara Pinzi.

La UCO se sumará activamente a esta conmemoración con diversas acciones a lo largo del año, empezando por la 2ª Gala UCO-Solidaria que tendrá lugar el día 29. Además, habrá un desayuno solidario en Rabanales centrado en el valor del voluntariado vinculado al desarrollo sostenible, concebido como un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización.

Por otro lado, la Feria de Voluntariado Universitario, que se celebra en otoño, incorporará un espacio específico dedicado a este Año Internacional.

Junto a estas acciones, «hemos iniciado una colaboración muy significativa con la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, gracias a la cual pondremos en marcha una nueva página web de voluntariado de la UCO que permitirá consultar de forma accesible tanto la oferta de voluntariado interno como externo, y las distintas modalidades de reconocimiento de créditos de libre configuración, facilitando la implicación del estudiantado», destaca la vicerrectora quien también pone de relieve la colaboración con el Consejo de Estudiantes. «Su implicación ya está siendo muy valiosa, tanto en la participación en cursos de formación para voluntariado en situaciones de emergencia como en iniciativas solidarias recientes, como el apoyo a Cruz Roja con motivo de las inundaciones», remarca Pinzi.

La Feria de Voluntariado de la UCO dedicará un espacio específico dedicado al Año del Voluntariado. / CÓRDOBA

Asimismo, la UCO trabaja en nuevas líneas de colaboración con entidades sociales. En este sentido, está previsto para septiembre-octubre un encuentro en la Facultad de Educación y Psicología con Psicólogos Sin Fronteras, quienes compartirán su experiencia de intervención durante el accidente ferroviario de Adamuz.

En conjunto, estas iniciativas reflejan una apuesta clara: consolidar una cultura del voluntariado en la UCO que sea participativa, formativa y transformadora.

Cuatro años intensos

«Han sido cuatro años especialmente intensos, pero también muy fructíferos, en los que hemos sentado bases sólidas para una política universitaria de cooperación y solidaridad más estructurada, coherente y ambiciosa», afirma Pinzi quien destaca el refuerzo institucional del Área de Cooperación y Solidaridad.

Se han impulsado iniciativas de gran impacto como el programa UCOrefugio, que atiende a personas en situación de protección internacional, y se ha avanzado en la transversalización de la Agenda 2030 en varios centros, así como en la incorporación de la cooperación al desarrollo y la dimensión solidaria de la Agenda 2030 en asignaturas de distintos grados.

Más presupuesto

También se ha consolidado el Plan Propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo, cuyo presupuesto se ha incrementado en un 35%, permitiendo que más de 55 personas de la comunidad universitaria hayan participado en movilidades y proyectos de cooperación. Igualmente, se ha impulsado el grupo de voluntariado UCOopera, además de reforzar el asesoramiento técnico a proyectos presentados por la comunidad universitaria a convocatorias externas.

Finalmente, se ha reorganizado y consolidado el convenio con el Ayuntamiento de Córdoba para la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Solidaridad, fortaleciendo así las alianzas institucionales.

La nueva Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo nace con la vocación de «consolidar el trabajo desarrollado en los últimos años y avanzar hacia una integración más profunda y estructural de la cooperación al desarrollo en la vida universitaria», apunta Sara Pinzi, quien pone de relieve el papel relevante que está desempeñando la UCO a nivel andaluz como representante de las universidades públicas en el Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La estrategia se articula en torno a cuatro grandes líneas: cooperación internacional al desarrollo, formación, sensibilización e impulso de los estudios sobre desarrollo y la investigación para el desarrollo.

«En definitiva, es una estrategia que no solo ordena y proyecta nuestras actuaciones, sino que refuerza el papel de la UCO como un actor público comprometido, con capacidad de generar conocimiento, formar ciudadanía crítica y contribuir de manera efectiva a los grandes retos globales», resalta.

Participación

La vicerrectora reconoce que «estamos razonablemente satisfechos» con la participación de la comunidad universitaria en la nueva estrategia, aunque «somos conscientes de que aún queda camino por recorrer». El proceso de diseño de la estrategia ha sido participativo, incorporando las aportaciones de la comunidad universitaria, y también la Comisión de Cooperación y Solidaridad ha desempeñado un papel activo en este proceso. «Experiencias como el programa UCOrefugio demuestran que es posible desarrollar iniciativas verdaderamente transversales, con la implicación de distintos vicerrectorados y servicios», incide Pinzi.

Precisamente, uno de los grandes retos es seguir avanzando en esa dirección: lograr que la cooperación al desarrollo forme parte de la vida cotidiana de la universidad y no sea percibida como un ámbito aislado.