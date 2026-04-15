Las oportunidades de trabajo esperan en el Foro Empléate con la Diputación de Córdoba

Los próximos 22 y 23 de abril se desarrollará el Foro Empléate con la Diputación de Córdoba, «uno de los grandes eventos para la mejora de la empleabilidad en la provincia, que se celebra gracias a la colaboración entre la Universidad de Córdoba (UCO) y la Diputación. Esta alianza estratégica supone para la UCO la oportunidad de poder desarrollar acciones que mejoran el futuro de nuestros jóvenes, es una inversión en nuestro territorio y una forma de generar riqueza en la provincia», destaca la directora de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, Rocío Muñoz.

Las expectativas para esta edición, que como cada año organiza la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor), son muy altas. En la anterior edición participaron un total de 27 entidades (9 instituciones y 18 empresas) que ofertaron un total de 88 ofertas de empleo y 381 puestos de trabajo. Dichas ofertas, se incorporaron al portal de empleo a través del cual se recibieron finalmente 315 currículos por parte de demandantes de empleo.

«Tras los seguimientos realizados, un total de 117 personas encontraron empleo. Además, es importante señalar que empresas como Covap y OB Cocinas firmaron convenios con institutos que asistieron al foro para estancias de prácticas de la FP Dual y para prácticas de estudiantes de la UCO. Otras empresas participantes señalaron que, aunque no contrataron en esa edición, el foro de empleo les aportó importantes ventajas como la oportunidad de hacer ‘networking’ (relaciones profesionales estratégicas), acceder a perfiles de interés para futuras vacantes, dar visibilidad a su marca empleadora y conocer mejor las competencias y expectativas del talento joven. En conjunto, valoraron la participación como útil y estratégica, incluso sin contrataciones inmediatas», sostiene la responsable universitaria quien remarca que «aunque es un foro que pone el foco en los jóvenes es una oportunidad para todos; demandantes de empleo, personas que desean mejorar su situación profesional y también personas que por su edad o circunstancias les está costando reinsertarse en el mercado laboral».

El programa contempla actividades dirigidas a un público amplio y diverso. «Los estudiantes de la UCO contarán con stands específicos de orientación y prácticas universitarias curriculares y extracurriculares con presencia de UCOPrem y Fundecor», señala Muñoz.

El Foro contará con 33 stands con una representación muy diversa de sectores estratégicos, reflejo del tejido económico de Córdoba y de las oportunidades actuales del mercado laboral. Tendrán presencia el comercio y la gran distribución; la industria agroalimentaria y el ámbito industrial, energético y tecnológico. Asimismo, el sector servicios tendrá un peso importante, junto a empresas de trabajo temporal y recursos humanos, además de organizaciones de inserción laboral y la participación del sector financiero. El foro se completa con la participación de entidades públicas y organismos clave en empleo, emprendimiento y formación, además de la presencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Oportunidades

«En conjunto, se trata de una oferta multisectorial que abarca desde perfiles cualificados y técnicos hasta oportunidades en servicios, comercio o empleo público, facilitando así la conexión entre empresas y candidatos con distintos niveles de formación y experiencia», destaca Muñoz.

Las personas asistentes podrán entregar su currículos y, además, habrá talleres gratuitos.

«El objetivo es favorecer el encuentro directo entre talento y tejido empresarial, facilitando la orientación profesional, el conocimiento de perfiles demandados y el acceso a oportunidades de empleo», concluye Rocío Muñoz.