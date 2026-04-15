Lidia Barriga, becada del Plan Propio de Cooperación para el Desarrollo de la UCO: «Es la cooperación a nivel local la que crea un cambio»

Lidia Barriga es una joven graduada en Relaciones Internacionales que cursó el máster propio en Políticas y Prácticas para un Desarrollo Humano Sostenible en la Universidad de Córdoba (UCO). La beca que obtuvo del Plan Propio de Cooperación para el Desarrollo de la UCO le permitió financiar una estancia de tres meses en El Alto, Bolivia, para realizar el Trabajo de Fin de Máster (TFM). Esta estancia ha transformado su visión sobre la cooperación para el desarrollo, una herramienta de transformación social fundamental.

-¿Qué le llevó a solicitar la beca para realizar su TFM fuera de España?

-Siempre quise vivir una experiencia de cooperación sobre el terreno. Quería investigar desde dentro, escuchar a las comunidades y no quedarme solo con la teoría. La oportunidad de colaborar con la Fundación Comunidad y Axión y aprender de horticultores aymaras fue lo que me motivó.

-¿Cómo fue la experiencia de su estancia y qué le resultó más interesante?

-Transformadora. Llegar a 4.000 metros de altura, con frío extremo y sol intenso, fue un choque. Pero la acogida de Óscar, Hivlin y Vicky de la fundación me dio seguridad. Lo más interesante fue trabajar con familias que cultivan en sus propios invernaderos urbanos dedicados al autoconsumo y no a la venta. Participé en ritos agrícolas, en ‘apthapis’ (comidas comunitarias) y aprendí que para ellos el alimento no es una mercancía: es salud, cultura y felicidad. Descubrí que al no comercializar sus productos, practican el trueque y la ayuda mutua (’ayni’), reconectándose con la cosmovisión andina y el vivir bien.

-¿Ha cambiado su experiencia en la realización de su Trabajo de Fin de Máster su perspectiva sobre la cooperación internacional para el desarrollo?

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-Completamente. Toda teoría y conocimiento previo se diluye en cuanto aterrizas en ese territorio y convives con la comunidad. No solo cambiará tu forma de ver el mundo. Conocerás y vivirás el beneficio que tiene toda esta experiencia en las comunidades implicadas. Es un diálogo intercultural, un intercambio de ideas y experiencias. En definitiva, es la cooperación a nivel local la que crea un cambio y transforma la sociedad.