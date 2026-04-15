José Luis Quero y Rocío Hernández, profesores de la UCO: «Las repoblaciones forestales ya no pueden entenderse únicamente como actuaciones técnicas»

-¿Qué les animó a incorporar cuestiones de cooperación al desarrollo y de Agenda 2030 desde una perspectiva de solidaridad y justicia social en su asignatura?

-Las repoblaciones forestales ya no pueden entenderse únicamente como actuaciones técnicas destinadas a plantar árboles. Actualmente implican cuestiones relacionadas con biodiversidad, cambio climático, disponibilidad de agua, desertificación, empleo rural, gobernanza, desigualdad territorial y participación social. Consideramos que incorporar la Agenda 2030 y la cooperación al desarrollo permite que el alumnado comprenda que la restauración forestal tiene implicaciones mucho más amplias que la mera ejecución de una plantación y que debe plantearse desde una perspectiva de sostenibilidad, justicia social y responsabilidad ambiental. Además, esta visión responde al papel que la universidad debe desempeñar en la formación de profesionales capaces de afrontar los retos del desarrollo sostenible y de integrar la Agenda 2030 en su futura práctica profesional.

-¿Cómo lo han hecho?

-La incorporación de estos contenidos se ha realizado principalmente a través de seminarios específicos, materiales complementarios y casos de estudio relacionados con la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ejemplos de restauración forestal sostenible. El material lo hemos elaborado nosotros bajo la coordinación de Marta González, del Área de Cooperación y Solidaridad, cuya guía ha sido muy enriquecedora. También se han incorporado debates sobre cuestiones como la multifuncionalidad de los montes, el enfoque ecosistémico en la elección de especies, la restauración de espacios degradados, la igualdad de oportunidades en el medio rural, la gobernanza y la importancia de la participación local en la toma de decisiones. Además, hemos contado con el apoyo de la directora del Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba, Mayte Hernández y voluntariado del equipo que participaron de forma presencial en clase. Esta colaboración ha sido muy útil para enriquecer la visión tradicional de la restauración forestal, conectar la asignatura con problemáticas actuales y darle proyección al alumnado en el ámbito de la cooperación internacional.

-¿Qué respuesta han obtenido de sus estudiantes?

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-La respuesta ha sido muy positiva. Muchos estudiantes valoraron especialmente poder relacionar los contenidos técnicos de la asignatura con problemas reales y actuales. También se generó un profundo debate sobre el papel que puede tener la ingeniería forestal en la mejora del territorio y en la construcción de modelos de desarrollo más sostenibles y justos. El alumnado percibió que este enfoque complementa muy bien la formación técnica y les ayuda a entender mejor la dimensión social de su futura profesión. También hemos intentado mostrar al alumnado que existen oportunidades reales para implicarse en este ámbito más allá de la propia asignatura. Se les ha informado sobre programas formativos de la UCO relacionados con desarrollo humano sostenible, como las microcredenciales del programa Transformando el mundo, así como sobre becas de movilidad y cooperación internacional del Plan Propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo. Asimismo, se les han presentado experiencias de antiguos estudiantes y de alumnado que actualmente participa en proyectos de restauración, cooperación y desarrollo rural, de manera que puedan visualizar posibles salidas académicas y profesionales vinculadas a las repoblaciones forestales.