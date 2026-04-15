Apuesta por las posibilidades de empleo

El empleo es la base de la estabilidad económica tanto personal como familiar, por lo que un trabajo de calidad es el objetivo tanto de aquellos que acceden por primera vez al mundo laboral como de quienes buscan mejorar sus condiciones de vida. De ahí que las instituciones tengamos, dentro de nuestros planes de actuación, iniciativas como este Foro Empléate, con el que la Diputación de Córdoba apuesta de una forma decidida por la conexión entre entidades que ofrecen oportunidades de empleo y los propios demandantes que buscan una alternativa en el complejo mundo de las ofertas laborales.

Desde la Diputación se han impulsado iniciativas con las que se busca la reindustrialización de la provincia, con la Base Logística del Ejercito de Tierra (BLET) y el impulso a nuevas iniciativas industriales en distintas comarcas. Unas opciones que tratan de diseñar un futuro prometedor para la creación de trabajo, pero no podemos olvidar el presente. De ahí que en este Foro Empléate se busque el contacto directo entre empleadores y posibles empleados, pero en el que además se cuenta con un apartado de formación en el que expertos ofrecerán a los asistentes algunas recomendaciones y técnicas para mejorar sus opciones en una tarea que cada vez se hace más compleja.

Confiamos en que este Foro se mantenga como una puerta abierta a un empleo de calidad que sirva como base para una mejorar las condiciones económicas de las familias cordobesas. n