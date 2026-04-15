Aplicaciones de la Visión Artificial: investigación en tecnologías para las personas

El grupo de investigación Aplicaciones de la Visión Artificial (TIC-161) fue fundado en 1998 por tres profesores del Departamento de Informática y Análisis Numérico de la Universidad de Córdoba (UCO), bajo la dirección de Rafael Medina Carnicer, hoy jubilado. Actualmente está formado por nueve profesores doctores, además de varios doctorandos y colaboradores, dirigidos por Rafael Muñoz Salinas, y vinculados a la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, la Facultad de Ciencias del Trabajo y la Facultad de Ciencias de la Educación.

«Nuestro objeto de trabajo es el desarrollo de tecnologías avanzadas de visión por computador, con especial énfasis en aplicaciones centradas en personas, inclusión y discapacidad, y en la estimación de la posición de cámaras mediante marcadores fiduciales (puntos de referencia)», apunta el responsable del grupo.

Líneas de trabajo

El grupo trabaja en la detección y estimación de pose mediante marcadores fiduciales (creadores de la biblioteca ArUco, estándar mundial), localización y mapeo simultáneo para robots (SLAM), reconocimiento de acciones humanas, captura de movimiento sin marcadores, rehabilitación física asistida por visión artificial, tecnologías educativas inclusivas y aplicaciones biomédicas en colaboración con el Imibic (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba).

Además, el grupo mantiene colaboraciones activas con instituciones como la Universidad de Oxford (Reino Unido), Inria-Grenoble (Francia), SUSTech (China), la Universidad de Osaka (Japón) y la Università Politecnica delle Marche (Italia), entre otras.

La transferencia de conocimiento es fundamental para el grupo, que promueve la ciencia abierta

Financiación

«Actualmente participamos en proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Andalucía, como Avances en estimación de pose de cámara con aplicaciones en robótica, navegación autónoma, medicina y realidad aumentada o Fisio en Casa, centrado en la evaluación automática de la movilidad articular mediante visión móvil (NextGenerationEU)», explica Muñoz quien indica que «también participamos en los proyectos europeos VRAIlexia, Isense y Unite sobre realidad virtual e inteligencia artificial aplicadas a la inclusión». Junto al trabajo de investigación, varios miembros del grupo participan en el Programa de Doctorado en Computación Avanzada y en másteres relacionados con la ingeniería informática en la UCO. Además, Rafael Muñoz comenta que «hemos impartido cursos internacionales en universidades de Groningen (Países Bajos), Luxemburgo, Malta, Coimbra (Portugal) y Brno (República Checa).

Noticias relacionadas

Futuro

«Nuestras líneas de futuro se orientan hacia la integración de técnicas de aprendizaje profundo en la detección de marcadores (como nuestro reciente trabajo DeepArUco++), las aplicaciones de visión artificial en entornos con condiciones de iluminación adversas, la rehabilitación física asistida por tecnologías móviles, la navegación autónoma de robots y la realidad virtual/aumentada aplicada a la discapacidad y accesibilidad», resume Rafael Muñoz. La transferencia de resultados es «fundamental» para el grupo Aplicaciones de la Visión Artificial. «Nuestro ejemplo más destacado es la biblioteca ArUco, cuyo nombre proviene de Augmented Reality University of Córdoba. Está integrada en OpenCV, la biblioteca de visión artificial más usada del mundo, y es empleada por miles de investigadores y empresas en robótica, logística, realidad aumentada y medicina. Promovemos la ciencia abierta: nuestro software y conjuntos de datos son de acceso público», resalta el responsable del grupo.