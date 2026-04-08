Un programa internacional descubre la figura caleidoscópica de Averroes

El próximo 14 de abril se conmemora el 900 aniversario del nacimiento de Ibn Rushd, más conocido como Averroes. La Universidad de Córdoba, principalmente a través de la Cátedra Al-Babtain, junto al Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Ministerio español de Exteriores, a través de Casa Árabe, han conformado un ambicioso programa de actividades «para reconocer y reivindicar a uno de los cordobeses más insignes y, cómo no, a uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad», señala el vicerrector de Estudiantes y Cultura de la UCO, Israel Muñoz.

La UCO coordina las actividades del Año Averroes, que convertirán a Córdoba en la capital del conocimiento averroísta 2026. «No sólo contábamos con la Cátedra Al-Babtain, el Cneru (Cordoba Near Eastern Research Unit) y el área de estudios árabes e islámicos, sino con el apoyo de UCOCultura, lo que nos garantizaba una base de investigación y gestión cultural excelente, sin la cual no habría sido posible iniciar una propuesta como ésta», explica Muñoz quien remarca que «se ha tratado de un trabajo en red en el que todas las instituciones nos hemos sentido implicadas».

La UCO aporta en aquellos apartados que conocen bien: investigación, transferencia y divulgación. «Por un lado, somos conocedores de que la figura de Averroes todavía merece un estudio concienzudo y global, pues no son pocos los puntos oscuros que presenta. Por otro, no tendría ningún sentido que este conocimiento se quedase únicamente tras los muros académicos, sino que, principalmente, llegase a los cordobeses y cordobesas y, a partir de aquí, a todo el público interesado fuera de nuestra provincia», apunta el responsable universitario.

Por esto, se han organizado conferencias con una finalidad esencialmente divulgativa; una exposición internacional en la que el visitante podrá pasear entre piezas arqueológicas nunca vistas hasta ahora de la Córdoba del siglo XII u hojear, de manera interactiva, los manuscritos que se salvaron de la quema de obras que sufrió el cordobés; conciertos creados para celebrar esta efeméride; y un documental, grabado entre El Escorial, la provincia de Córdoba y Marrakech, bajo la personal visión de Ana Villa y Guillermo Parrilla. «En definitiva, queremos llegar a todos los públicos», recalca Muñoz.

Actividades principales

Dentro del amplio programa conmemorativo cabe destacar tres momentos importantes por su relevancia. En primer lugar, mencionar la exposición internacional ‘Universo Averroes: La vida cotidiana en la Córdoba del siglo XII’, que puede visitarse en la Diputación de Córdoba hasta el 31 de julio. A ésta principal se añaden otras tres exhibiciones de un corte más divulgativo, en el Museo Arqueológico de Córdoba, Casa árabe (Averroes, médico) y el Rectorado de la UCO (Averroes, científico).

En segundo lugar, del 27 al 29 de abril, Casa Árabe acogerá el Congreso internacional Averroes/Ibn Rushd, Intellectual and His Time: International Conference Commemorating the Ninth Century of His Birth, en el que participarán una veintena de los mejores investigadores del mundo sobre la figura de Averroes.

El tercer momento importante será el estreno de la obra musical sobre la figura de Averroes, a cargo de Santiago Báez, y del documental ‘El comentador’, el 20 y 21 de octubre.

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Junto a estas tres actividades, habrá otras no menos interesantes, como un segundo congreso internacional, Ibn Rushd, Averroes and Latin Averroism: The Aquinas and «the Arabs», del 19 al 22 mayo en Casa Árabe, publicaciones de libros o un ciclo de conferencias divulgativas en el mes de noviembre dirigidas a alumnado de los IES de Córdoba y al Centro Intergeneracional Francisco Santiesteban de la UCO. Todas estas actividades serán gratuitas y están abiertas a un público amplio.