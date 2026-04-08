Un huerto para convivir, aprender y relajarse

En el marco del 2º Plan de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de Córdoba 2024-2027, el pasado mes de febrero, el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la UCO puso en marcha, al final de la Colonia de San José, el Huerto Universitario del Campus de Rabanales, aunque no es la primera experiencia de este tipo que se desarrolla en la UCO. «Hace años hubo una experiencia similar que funcionó muy bien pero terminó su ciclo por la problemática de gestión de estos espacios en épocas de poca actividad universitaria. Ahora estamos impulsando de nuevo los huertos universitarios agroecológicos con la idea de convertirlos en un recurso permanente actuando sobre el modelo de gestión», explica la vicerrectora de Campus Sostenible, Amanda García, quien destaca que la respuesta de la comunidad universitaria a la propuesta «está siendo francamente positiva».

Las primeras sesiones de trabajo están confirmando que estos huertos son percibidos por la comunidad universitaria no solo como parcelas de cultivo, sino como «verdaderos puntos de convivencia intergeneracional, donde estudiantes del Centro Intergeneracional, estudiantes de grado y máster, profesorado y Ptgas (Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios), encuentra aquí un refugio de esparcimiento saludable», destaca Amanda García.

Objetivos

Los huertos universitarios de la UCO están orientados a fomentar la participación y el aprendizaje de la comunidad universitaria desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible. «Los beneficios de estas zonas, con experiencias en otras universidades, están más que demostrados tanto para la formación y el aprendizaje de las personas participantes, como para la mejora de la convivencia y el desarrollo de valores», señala la responsable universitaria.

«Además de aprender sobre las labores hortelanas, pretendemos que estos espacios se conviertan en recursos donde poder realizar prácticas docentes, llevar a cabo formaciones diversas, desarrollar investigaciones de distintas disciplinas u organizar acciones de sensibilización ambiental», añade García.

Uno de los aspectos fundamentales de la iniciativa es formar, informar y concienciar sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental, colaborando así a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030, con los que la universidad está plenamente implicada.

En este sentido, los huertos universitarios se convierten en ejemplos de renaturalización de espacios para hacerlos más sostenibles y habitables.

El huerto permite familiarizarse con la labores hortelanas. / Córdoba

Gestión participativa

Por lo que respecta a la dinámica de trabajo, el proceso está siendo coordinado por el Servicio de Protección Ambiental (SEPA).

Para asesorar técnicamente, formar a los participantes y dinamizar las sesiones de trabajo, el Vicerrectorado de Campus Sostenible ha contratado a la organización El Brote Educación Ambiental. «La gestión es participativa y comunitaria, priorizando este modelo sobre las parcelas individuales. La empresa identifica y propone las distintas tareas y las decisiones se comparten, priorizando siempre los criterios agroecológicos», expone García.

Así, se busca generar experiencias significativas que fomenten la reflexión crítica y colectiva y el compromiso activo para la transición ecosocial, así como motivar e inspirar entre la comunidad universitaria el compromiso con el cuidado del entorno.

El mantenimiento se organiza mediante jornadas o sesiones los martes, de 12:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas. En cuanto a las cosechas, el destino es el autoconsumo compartido entre los propios participantes, recompensando así el esfuerzo invertido.

Otros huertos

El Huerto Universitario del Campus de Rabanales no es el primero que se pone en marcha en la UCO. En la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología hace cinco años que funciona un huerto impulsado por el personal del propio centro.

La vicerrectora García afirma que «es un referente absoluto y muy consolidado, especialmente por su magnífica orientación hacia la didáctica y la formación de futuros educadores».

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En cualquier caso, Amanda García remarca que «ambos huertos son una apuesta institucional que esperamos que sea exitosa y se consolide, y se pueda hacer extensiva a cualquier otro centro universitario que lo demande».