La Biblioteca Universitaria invierte en la mejora de la oferta electrónica

Aunque abril, lógicamente, es un gran foco de actividad para la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Córdoba, la actividad es constante. «La Biblioteca Universitaria centra su quehacer en las necesidades cambiantes de nuestra comunidad universitaria en materia de docencia e investigación, adaptándose constantemente a lo que requieren el personal docente e investigador, el personal de gestión, administración y servicios y el estudiantado. De este modo se emplean los recursos disponibles bajo una óptica basada en la demanda real», destaca la directora de la Biblioteca Universitaria de la UCO, Carmen Liñán.

La biblioteca, desde las siete sedes que la conforman -Maimónides en Rabanales y las de las facultades y escuelas-, ofrece salas de consulta, estudio y trabajo en grupo con wifi y equipamiento TIC, préstamo en diversas modalidades, acceso a la colección electrónica (biblioteca digital conformada por libros, revistas, bases de datos, repositorio) y gestores documentales, formación y asesoramiento para la docencia y la investigación, así como canales de comunicación con las personas usuarias (página web, redes sociales). Adicionalmente, se realizan actividades de extensión cultural, que, si bien se focalizan en abril, también se diseminan a lo largo del año y, por último, acciones de cooperación a nivel autonómico, nacional e internacional y acciones de preservación patrimonial.

Oferta documental

La biblioteca no deja de incorporar novedades. «Los principales desarrollos que se vienen ejecutando afectan especialmente a la oferta documental electrónica que ponemos a disposición de las personas usuarias. Ello incluye tanto recursos documentales bajo licencia (libros, revistas, bases de datos), reservados a la comunidad universitaria, como recursos documentales en acceso abierto, sin olvidar numerosas herramientas de apoyo al estudio y a la investigación», explica Liñán quien resalta que «los productos bajo licencia conforman una potente oferta, que incrementamos todos los años, gracias, sobre todo, a la labor que realizamos en el seno del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Y entre los recursos en acceso abierto, destacan los disponibles en el repositorio Helvia».

Demanda

Liñán comenta que lo más demandado por parte del estudiantado universitario, en primer lugar, es «un amplio horario de apertura de nuestras Bibliotecas, pues ofrecen un entorno cómodo y agradable tanto para consultar nuestros fondos bibliográficos en soporte físico o electrónico, como para estudiar o trabajar en los requerimientos de las diferentes carreras». En segundo lugar, piden «una oferta bibliográfica acorde con las necesidades que conlleva cada momento de su carrera académica. De este modo, se parte de la disposición de la bibliografía recomendada para cada asignatura, para ir ampliando paulatinamente el radio de demandas conforme se llega a los cursos superiores y la especialización crece. Con la realización de los trabajos fin de grado y fin de máster, así como de las tesis doctorales, lo fundamental es apoyar con recursos documentales avanzados y programas de gestión personalizada de los mismos», apunta Carmen Liñán. Por último, «constatamos una demanda creciente de formación en el uso de la amplia tipología de recursos de los que disponemos, con una focalización en los recursos documentales electrónicos», resume Carmen Liñán.

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Futuro

La responsable de la Biblioteca Universitaria indica que «los tres pilares fundamentales de cara al futuro inmediato pasan por la intensificación del servicio presencial en unos espacios atractivos, por el desarrollo tecnológico y el mantenimiento e incremento de la colección electrónica y por la potenciación de la formación en el uso de los recursos documentales adaptada a las diferentes personas usuarias. Y todo ello sin olvidar la función de preservación y difusión del legado patrimonial bibliográfico de nuestra Universidad, de cara a las futuras generaciones».