‘Abril en la Biblioteca’ vuelve a celebrar el Día del Libro

Como es tradición, la Biblioteca Universitaria está celebrando el Día del Libro con su programa ‘Abril en la Biblioteca’. La programación de este año «busca profundizar en las sinergias establecidas entre distintas instancias de la Universidad de Córdoba (Biblioteca Universitaria, UCOCultura y Aulas de Proyección Social y Cultural, UCOPress, Unidad de Cultura Científica, facultades y escuelas, Consejo de Estudiantes) e instituciones externas de nuestra ciudad y la propia provincia, reforzar las actuaciones que vienen gozando de una gran acogida y alentar la participación de nuestra comunidad universitaria», explica la directora de la Biblioteca Universitaria, Carmen Liñán.

Programa

Además de las actividades muy consolidadas en la prolongada trayectoria temporal de Abril en la Biblioteca (Fiesta Universitaria del Libro, Certamen de Relato Breve, presentaciones literarias, exposiciones, encuentros con alumnado de centros escolares, Club de Lectura, Videorrecomendaciones Lectoras, El libro sorpresa…) «este año, gracias al Aula de Teatro UCO, incorporamos representaciones en la provincia (Cabra, Hinojosa del Duque y Aguilar de la Frontera). Destacaría asimismo incorporaciones como las Rutas Literarias, el Cineforum auspiciado por el Aula de Cine UCO y la inauguración de nuevos espacios en la Biblioteca Maimónides (Punto.Ficción, Espacio Audiovisual). Y, como broche final, el Concierto de la Orquesta de Córdoba y el Coro Averroes en la Mezquita Catedral», destaca Liñán.

Capítulo aparte merece el Homenaje auspiciado desde la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales a la que fue directora de su biblioteca, «nuestra querida compañera y magnífica profesional», Mª del Carmen Fernández Jaén.

Certamen de Relato Breve

En el marco de la conmemoración del Día del Libro también se presentarán las publicaciones de los ganadores del 18º Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria Universidad de Córdoba. «La convocatoria nos muestra un año más la gran aceptación de esta iniciativa entre participantes noveles y de mayor trayectoria literaria», afirma la responsable universitaria.

En esta edición se han presentado 210 relatos (55 en la modalidad junior y 155 en la modalidad senior) procedentes de diversos países europeos (España, Polonia, Alemania, Bélgica y Gran Bretaña), americanos (México, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia, Brasil, Cuba y Estados Unidos) y asiáticos (Kuwait). «Esta amplia dispersión geográfica refuerza la vocación internacional del certamen», subraya Carmen Liñán quien remarca que «la calidad de los trabajos presentados es muy alta, prestando frescura e imaginación sobre la base de la experiencia que brinda la vida universitaria».

Tanto los relatos ganadores en ambas modalidades, como los finalistas, han sido publicados por UCOPress en la cuidada edición que se presentará el próximo 29 de abril.

Noticias relacionadas

Implicación

La implicación de los distintos centros de la Universidad en las actividades de este mes del libro es significativa. «En primer lugar, es motor fundamental para las mismas, pues bien directamente, o a través de los diferentes consejos de estudiantes, canalizan sus sugerencias a la biblioteca. De igual modo, su participación directa en las diversas actividades planteadas garantiza su éxito. Y en segundo lugar, el propio estudiantado es protagonista principal, implicándose en la materialización de muchas de las actuaciones propuestas (teatro, cine, videorrecomendaciones lectoras, etc.)», resalta la directora de la Biblioteca Universitaria.