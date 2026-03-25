La Universidad de Córdoba impulsa con 190 cursos la formación permanente

El reciclaje y la actualización continúa son prácticamente obligatorios para las personas trabajadoras. La Universidad de Córdoba responde a este reto mediante «una política institucional de aprendizaje a lo largo de la vida. La formación universitaria debe acompañar a los profesionales a lo largo de toda su trayectoria laboral. Por ello, la UCO ha desarrollado una oferta formativa flexible y modular que permite a profesionales actualizar conocimientos o adquirir competencias sin necesidad de cursar programas largos», explica el vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento, Antonio Arenas. Arenas indica que esta oferta «se articula fundamentalmente a través del Centro de Enseñanzas Propias y de Formación Continua, UCOntinúa, desde el que se coordina la planificación, aprobación y gestión de toda la oferta de formación permanente de la UCO».

Esta oferta se estructura mediante enseñanzas propias que requieren estar en posesión de un título superior (másteres de formación permanente, diplomas de especialización o diplomas de experto), enseñanzas que no requieren título superior (certificaciones y diplomas de cualificación), programas formativos breves orientados a competencias profesionales y, más recientemente, la oferta de microcredenciales universitarias alineadas con las políticas europeas de formación a lo largo de la vida ‘lifelong learning’.

Todo ello responde a una evolución más amplia del sistema universitario europeo, que en los últimos años ha impulsado modelos de formación permanente más flexibles, adaptados a los cambios tecnológicos y profesionales.

Detección de necesidades

La UCO detecta necesidades formativas mediante la interacción con empresas, colegios profesionales y agentes sociales que pueden proponer programas específicos y microcredenciales ‘In Company’ para demandas sectoriales.

«Los cursos breves, certificados y microcredenciales permiten una respuesta relativamente rápida a nuevas demandas formativas. Valga como ejemplo la demanda de la sociedad cordobesa en formación en logística, que nos obligó a preparar el Máster en Dirección Logística 4.0 en tiempo récord», expone el vicerrector.

Oferta

La oferta de UCOntinúa abarca una amplia diversidad de cursos, diplomas y programas de especialización. «Entre las áreas con mayor presencia destacan campos como la salud, la transformación digital, el ámbito agroalimentario, la educación, la sostenibilidad o las competencias digitales y profesionales», comenta Arenas. En cuanto a datos cuantitativos, la UCO oferta un total de 190 títulos propios que incluyen 115 Certificados de Formación Permanente en Habilidades y Competencias, 3 Diplomas de Cualificación en Habilidades y Competencias, 6 Diplomas de Especialización, 12 Diplomas de Experto, 3 Másteres de Formación Permanente y 51 Microcredenciales europeas, con casi 3.000 matriculados.

La UCO ha incorporado también la formación digital a su estrategia de aprendizaje permanente mediante la oferta de cursos MOOC (’Massive Open Online Courses’), accesibles a través de su plataforma UCOOnline. Se trata de cursos abiertos, en línea y sin límite de participantes, que permiten a cualquier persona acceder libremente a contenidos formativos y obtener un certificado tras superar las evaluaciones correspondientes.

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La oferta actual incluye aproximadamente una decena de cursos en ámbitos diversos, entre ellos, cinematografía práctica, traducción científica y jurídica, antropología social desde el cine, apicultura, patrimonio cultural (como el curso dedicado a la Mezquita de Córdoba) o interpretación en servicios públicos.