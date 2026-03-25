La UCO pone en marcha ‘Docentia’, un nuevo programa de evaluación docente

De acuerdo con el marco normativo del Sistema Universitario Español, las universidades deben disponer de procedimientos específicos para valorar el desempeño del profesorado, así como para su formación y reconocimiento, de modo que se garantice su cualificación y competencia docente. Con tal motivo, la Universidad de Córdoba creó el programa ‘Docentia’ que recientemente ha sido sustituido por un nuevo programa.

«El nuevo programa ‘Docentia’ busca asegurar la calidad de la docencia en la UCO y contribuir a la mejora continua de los resultados de aprendizaje del estudiantado», explica el vicerrector de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente, Jesús Dorado.

Para ello, el programa persigue los cuatro objetivos básicos: ayudar a que el profesorado reflexione sobre su práctica docente y la mejore; ofrecer una evaluación sistemática, alineada con los estándares nacionales y europeos; proporcionar información útil para la promoción y el desarrollo profesional del profesorado y, sobre todo, contribuir a que el estudiantado aprenda mejor.

«En esencia, es una herramienta para conocer mejor cómo se enseña en la UCO y cómo seguir avanzando», dice Dorado.

A la hora de evaluar la calidad docente se tienen en cuenta cuatro fuentes de información: el autoinforme del profesorado, los informes de responsables académicos (centro y departamento), las encuestas del estudiantado, y los registros institucionales.

Triangulación de fuentes

«El nuevo Programa Docentia aplica la filosofía de la triangulación de fuentes para valorar tres dimensiones de la docencia: Planificación, desarrollo de la enseñanza y resultados. De esta forma, un mismo aspecto de la docencia se valora por la combinación de elementos de las diferentes fuentes», describe Dorado quien remarca que «es un modelo que, por así decirlo, va más allá de ‘si un docente da bien las clases’, sino que analiza todo lo que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje». La evaluación es voluntaria, salvo para el profesorado ayudante doctor, que debe evaluarse tras los tres primeros años de contrato, tal como marca la LOSU (art. 78.e).

Por esta voluntariedad podría pensarse que solo se someterá a la evaluación los y las docentes que crean que va a recibir una valoración positiva. «Podría pensarse que en un sistema voluntario tienden a presentarse quienes están más seguros de su trabajo -admite el vicerrector Dorado-, pero el nuevo modelo equilibra esto con estímulos para todos los niveles de valoración como la evaluación ligada a la formación y el Plan Individual de Mejora de Competencias, con recomendaciones de mejora y un enfoque de acompañamiento al profesorado en su desarrollo profesional, no de ‘examinarlo’».

En definitiva, «el objetivo no es ‘pasar un examen’, sino obtener un diagnóstico útil para mejorar. Por eso esperamos que cada vez más docentes lo vean como una oportunidad de crecimiento profesional», subraya el responsable de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente.

Satisfacción

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En términos generales, Jesús Dorado reconoce que están satisfechos con el desarrollo del programa. «La calidad docente de la UCO es buena y estable, con un profesorado muy implicado y valorado positivamente por el estudiantado», afirma. De hecho, el profesorado obtiene de media una nota de 4,5 sobre 5. No por ello, la Universidad se da por satisfecha. «Lo que más nos ocupa, más que preocuparnos, es seguir avanzando en tres líneas: consolidar la innovación docente, reforzar la coherencia entre titulaciones y equipos docentes e impulsar una mejora continua basada en evidencias, tal como propone la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación)», apunta el vicerrector Dorado, quien insiste en que «el nuevo ‘Docentia’ es una herramienta clave para seguir creciendo en esa dirección» .n