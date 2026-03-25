Educación Física para el bienestar

El grupo de investigación en Deporte y Educación Física para el Desarrollo Personal y Social, (Gidepso) de la Universidad de Córdoba está cerca de cumplir su segundo aniversario con el objetivo de colaborar en la mejora del conocimiento existente sobre los beneficios de la educación física y el deporte para el desarrollo personal y social, especialmente en niños y adolescentes.

El Gidepso está consolidando líneas de investigación para fortalecer en mayor medida las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Córdoba, cuyos estudios comenzarán en el curso 28/29.

Actualmente conforman el grupo 13 personas, 7 doctores y 6 investigadores en formación vinculados a la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología.

Según explica el director del grupo, Juan de Dios Benítez Sillero, sus principales líneas de investigación en este momento se concentran en «conocer la dinámica del acoso escolar en Educación Física y ayudar a la prevención; profundizar en el conocimiento de las relaciones entre la Educación Física y el deporte con el bienestar físico y mental y descifrar las relaciones de la motivación por la Educación Física y el deporte». Además, el Gidepso (HUM-1115) trabaja en analizar la relación entre la condición física y la fatiga mental, así como estudiar el efecto de diferentes estrategias para reducir la fatiga mental de los estudiantes. También se dedican a monitorizar la carga para optimizar el proceso de entrenamiento en colaboración con el equipo de fútbol CD Montalbeño.

Futuras líneas de trabajo

De cara al futuro, el Gidepso se plantea «seguir profundizando en el conocimiento de los factores que favorecen la aparición de la fatiga mental en los estudiantes y los efectos que pueden tener en su mitigación diferentes estrategias, como, por ejemplo, a través de la mejora del nivel de alfabetización física del alumnado», señala Benítez Sillero, quien añade que otra de sus líneas de trabajo se centra en «conocer cómo aspectos como los estilos docentes pueden influir en la convivencia, bienestar y necesidades básicas del alumnado y su motivación por la Educación Física y el deporte».

Colaboración

Junto a su actividad investigadora y docente, los miembros del grupo de investigación participan en la red de Bullying y Deporte financiada por Consejo Superior de Deportes, con otras seis universidades españolas y dos europeas. «En ella se pretende mejorar el conocimiento y la concienciación de la sociedad sobre dicha problemática», comenta el responsable del Gidepso.

Por otra parte, Benítez Sillero apunta que el grupo de investigación participa «en el proyecto Erasmus plus sobre creación de una herramienta para la formación de entrenadores sobre Deporte Seguro, en el que se ha participado con otros ocho países europeos».

Así mismo, los miembros del grupo participan en el Máster de Investigación e Innovación de Educación Física de la UCO, así como en el Máster en Neuropedagogía, Creatividad y Gestión de la Capacidad y el Talento. Aplicaciones Educativas de la UCO. Además, participan en los programas de doctorado de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba.

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Transferencia

«Para nosotros es fundamental que la sociedad conozca los resultados de nuestras investigaciones y que, por ejemplo, el profesorado pueda llevar a cabo los programas de intervención diseñados, así como la aplicación de estrategias para mejorar el bienestar de las personas a través de la Educación Física y el deporte», concluye Juan de Dios Benítez.