Cursos cortos y especializados

En el marco de la formación continua, la Universidad de Córdoba cuenta con un catálogo de 47 microcredenciales, de las que 29 ya han sido impartidas, 5 se encuentran en plazo de preinscripción o matriculación, 7 se están impartiendo actualmente y 6 se ofertan dentro del Programa Becas Microcredenciales Santader 2025. Hasta el momento, 740 estudiantes han cursado una microcredencial y 120 la cursan actualmente.

La microcredencial es una acción formativa breve y especializada (menos de 15 ECTS). «El valor añadido destacable de una microcredencial es su reconocimiento como credencial digital europea para el aprendizaje a través de la certificación digital de la microcredencial en el contexto europeo de Europass y del Marco Europeo de Cualificaciones ESCO», resalta el director General de Formación Continua de la Universidad de Córdoba, Manuel Ángel Amaro, quien explica que «este contexto europeo contempla un ecosistema de herramientas digitales para gestionar las competencias, planificar el aprendizaje y facilitar la movilidad laboral y la carrera profesional dentro de la UE, fomentando la empleabilidad al estandarizar la forma en que se presenta la información profesional».

De esta forma, su objetivo es satisfacer sus necesidades de recualificación profesional, ser un instrumento de inclusión social para grupos de población vulnerable, además de ampliar y democratizar el acceso del estudiantado adulto a la educación universitaria. De hecho, la oferta de microcredenciales de la UCO contempla mayoritariamente formaciones en habilidades y competencias dirigidas a la cualificación y recualificación profesional.

Colaboración

La selección de la oferta formativa de microcredenciales se realizará en función de las carencias formativas detectadas, del perfil del estudiantado objeto de la formación y de sus objetivos de aprendizaje. «Se diseña atendiendo a la demanda formativa requerida por empresas, colegios profesionales, asociaciones (empresariales, científicas, etc.) y otras instituciones públicas de nuestro entorno, con las que se establecen los Grupos de Cocreación de las microcredenciales y los Convenios Específicos de organización de títulos propios», puntualiza Amaro. Además, añade que «para seleccionar el catálogo de microcredenciales trabajamos conjuntamente con las cátedras universitarias y con Centros Universitarios de Desarrollo Territorial de la UCO, estrechamente vinculados con los tejidos social y productivo de sus entornos».

Implicación del profesorado

Manuel Ángel Amaro destaca que «en la Jornada Informativa del 2024 para la presentación del proyecto UCO-Microcredenciales prácticamente el 60% de los asistentes ya manifestaron su interés en ofertar microcredenciales, lo que se ha reflejado en una implicación total del Personal Docente e Investigador (PDI) en el desarrollo de enseñanzas propias a través de microcredenciales».

Amaro hace hincapié en que «esta implicación no solo se ciñe a la actividad docente, sino que se amplia a la intermediación con empresas e instituciones para detectar nichos de demanda de formación, así como al diseño y la coordinación con el profesorado externo no vinculado a la UCO, que tiene un papel esencial en este tipo de formaciones de cualificación profesional».

Abierta a la sociedad

Las microcredenciales están abiertas a toda la ciudadanía. «Para cursar una microcredencial no es obligatorio el título o grado oficial universitario. Este carácter abierto resulta de gran interés para los profesionales no titulados/graduados que demandan una formación concreta de especialización y cualificación. En este sentido, las microcredenciales representan una primera oportunidad de estudiar en la Universidad para una ciudadanía que no cumple los requisitos de acceso tradicionales. Este es el motivo por el que la UCO oferta microcredenciales a ganaderos y ganaderas del Valle de los Pedroches que, en su mayoría, no disponen de titulo universitario, así como microcredenciales de especialización dirigidas a alumnado de ciclos de Formación Profesional en materia de informática, redes, ciberseguridad, etc. En ambos casos el grado de respuesta ha sido altamente satisfactorio», remarca Amaro.

Apuesta decidida

La UCO apuesta decididamente por responder al reto de la UE sobre el desarrollo de microcredenciales como herramienta de formación a lo largo de la vida que respondan con eficacia y eficiencia a las necesidades formativas sociales, culturales, personales o del mercado laboral y que permita una ciudadanía más formada, preparada y crítica para progresar en una sociedad del conocimiento en continúo cambio.

Transformación tecnológica

La transformación tecnológica y su evolución constante está teniendo un gran impacto en el aprendizaje, con la aparición de nuevas habilidades y competencias que son requeridas para la mejora de la empleabilidad, por lo que resulta fundamental ofrecer una formación ágil, actualizada y adaptada a las necesidades de los entornos productivos y que, además, no deje a nadie al margen del mercado de trabajo.

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«Este planteamiento debe contemplarse como futura área de desarrollo en el Plan Estratégico de la UCO. Supone abrir las puertas de la universidad a todos aquellos grupos de población demandantes de una formación especializada, de calidad acreditada y reconocida, en el ámbito de la recualificación profesional y empleabilidad», subraya Manuel Ángel Amaro.