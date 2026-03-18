La Universidad de Córdoba persigue mejorar la presencia internacional de sus investigadores

En 2023, la Universidad de Córdoba creó el Plan de Investigación Internacional Rosalind Franklin que, desde entonces, ha concedido alrededor de 60 ayudas «para incentivar nuestra presencia en convocatorias europeas y otras internacionales», señala la vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo.

El plan apuesta por conseguir que cada vez la UCO presente más nuevas propuestas de proyectos de investigación internacionales y que estas sean más competitivas, a la vez que aumentar el liderazgo del personal investigador en consorcios internacionales.

«En 2026, el cuarto Plan Rosalind Franklin pretende, por una parte, consolidar al PDI y a los grupos de investigación con experiencia previa en la participación en proyectos de I+D+i de carácter internacional, pero también atraer talento investigador externo, favorecer el relevo generacional dentro de la UCO, participar en equipos multidisciplinares y promover la participación de grupos de aquellas áreas de conocimiento con potencial de desarrollo internacional», indica Polo.

Modalidades

El Plan 2026 mantiene las cuatro modalidades del año anterior. «El plan pretende abarcar todas las fases del proyecto. Así, las modalidades 1 y 4 van dirigidas a aumentar las probabilidades de éxito en fase de solicitud. La modalidad 2 se destina a proyectos, ya solicitados, en los que la UCO actúe como entidad coordinadora del consorcio internacional y la modalidad 3 financia la incorporación de investigadores externos, líderes de proyectos ya concedidos, en nuestras unidades de investigación», explica la vicerrectora Polo.

María José Polo remarca que, «en conjunto, a pesar de su corta edad, el balance es muy positivo, aunque seguimos evaluando y mejorándolo para ajustar sus medidas a proporcionar mejor soporte e incentivo al personal investigador». En las tres ediciones celebradas se han repartido 60.000 euros (20.000 cada año) en incentivos a la coordinación de proyectos internacionales de I+D+i entre los grupos de investigación que lideraron propuestas en programas internacionales, como reconocimiento del valor de la coordinación de estas acciones.

Una investigadora, trabajando en un laboratorio de la Facultad de Ciencias. / CÓRDOBA

La modalidad de ayudas para atracción de personal investigador doctor «es muy reciente y singular y aún no hemos recibido solicitudes», apunta Polo quien detalla que esta modalidad «permite que una persona con financiación del European Research Center (ERC), los proyectos más prestigiosos y competitivos europeos, se incorpore a la UCO trayendo su proyecto ya aprobado, y se incentiva al grupo que consigue atraer dicho talento». Las ayudas para estancias breves en grupos de investigación de prestigio financian estancias de uno a tres meses en entidades nacionales o internacionales de reconocido prestigio y probada experiencia en la obtención de financiación en convocatorias europeas, para fomentar la adquisición de herramientas y estrategias eficientes de éxito, así como el enfoque innovador, multidisciplinar y de alto valor añadido necesario para ser competitivos frente a entornos plenamente consolidados.

«Las solicitudes realizadas hasta la fecha no han alcanzado los requisitos de la convocatoria en cuanto a la trayectoria de los grupos anfitriones, pero estamos desarrollando acciones paralelas específicas de información hacia macroáreas con menor cultura de optar a fondos europeos, en líneas que serían las potenciales participantes en estas estancias», aclara Polo. Esta vicerrectora califica la presencia internacional de la UCO en el ámbito de la investigación «como con una base muy sólida y en continuo crecimiento, como indican las cifras en numerosos ránquines internacionales de prestigio, con una estrategia clara orientada a reforzar su proyección global y aumentar su liderazgo».

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Así, en el último año se ha alcanzado un número récord de proyectos solicitados (114), de los cuales se concedieron 18, con una financiación total cercana a los 4,5 millones de euros, mientras que en 2024 se solicitaron 95 proyectos, de los que se concedieron 16 por un importe de 2,4 millones de euros. «Y merece la pena destacar la tendencia al alza de los proyectos coordinados por la UCO. De hecho, actualmente se encuentran en marcha dos proyectos muy relevantes para la trayectoria de nuestra institución: el Trails4Soil, con cifra récord en la UCO de fondos obtenidos por un solo proyecto (más de 14 millones de euros) y el DOPA-Kiss (2,5 millones), primer proyecto del ERC financiado en la UCO, en la convocatoria ERC-Advanced, de las más competitivas del programa Horizonte Europa», remarca Polo.