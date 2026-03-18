Profesores de la UCO buscan mejorar el aprendizaje de Fisiología a través de la gamificación y la plataforma Genially

Los profesores Miguel Ángel Sánchez-Garrido y Silvia León pusieron en marcha el proyecto de innovación docente Recursos interactivos digitales en Genially: Transformando la enseñanza de la Fisiología que surgió «al identificar dificultades del alumnado para entender conceptos fisiológicos complejos, especialmente en prácticas de electrocardiografía (ECG) y espirometría. Se propuso utilizar Genially, herramienta desarrollada en Córdoba, para incorporar recursos interactivos y gamificados que faciliten la comprensión de estos conceptos, aumentar la motivación del alumnado y promover un aprendizaje más activo», señalan.

Enseñanza activa

Así, implementaron una metodología de aprendizaje activo en cuatro fases. En una primera fase presentaron la plataforma y la dinámica de trabajo. Posteriormente, se llevó a cabo el diseño de recursos interactivos con niveles de dificultad adaptables (’scape rooms’ y simulaciones).

La tercera fase fue la de implementación práctica: el alumno interactúa con los contenidos en Genially mientras realiza simultáneamente las pruebas funcionales de ECG y espirometría en el laboratorio con apoyo docente.

La última fase es la de evaluación y seguimiento individualizado mediante cuestionarios integrados y analíticas de progreso en tiempo real. Ambos docentes remarcan que, «frente a ‘lo tradicional’ (presentaciones estáticas más práctica puntual), este enfoque transforma al alumnado en protagonista: explora, decide itinerarios, resuelve retos y recibe retroalimentación inmediata. Además, los casos clínicos acercan la Fisiología a situaciones reales y favorecen la comprensión aplicada. Para el profesorado, el seguimiento de la actividad permite detectar dudas frecuentes y reforzar en el momento los puntos más complejos». León y Sánchez-Garrido apuntan que «actualmente se está desarrollando el material didáctico en la plataforma Genially. Se están incorporando recursos innovadores, fundamentalmente basados en gamificación, con el objetivo de poder aplicarlos en las prácticas de diferentes grados de Ciencias de la Salud en los próximos meses».

Por ello, aún es un poco adelantado saber si esta innovación docente mejora el aprendizaje del estudiantado.

Noticias relacionadas

Resultados

«Si conseguimos desarrollar un recurso innovador que verdaderamente facilite la comprensión de conceptos fisiológicos complejos por parte del alumnado, aspecto que evaluaremos mediante encuestas de satisfacción que realizará el alumnado y el profesorado, lo incorporaremos en todas las asignaturas de Fisiología de los diferentes grados. En el caso de que el recurso necesite mejoras, las implementaremos en los próximos cursos con el objetivo de optimizarlo y poder aplicarlo en el aula en el futuro», adelantan los profesores Slivia León y Miguel Ángel Sánchez Garrido. n