El Máster en Medicina Deportiva Equina de la UCO: un referente en la especialización de veterinarios equinos

Actualmente está abierto el plazo de solicitud de participación en el 9º Máster Universitario en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba en el que cada año la demanda triplica o cuadriplica las plazas ofertadas -30 en esta ocasión-.

«La admisión se realiza por el expediente académico del aspirante en sus estudios de Veterinaria (50%) y por su experiencia en medicina equina, especialmente en aquellas facetas más relacionadas con el plan de estudios», explica el director del máster, José Luis López Rivero.

La mayoría de quienes solicitan participar en el máster (90%) busca la especialización profesional en medicina deportiva y rehabilitación de caballos deportivos. «Están interesados en mejorar su formación transversal en ciencias básicas y clínicas sobre estos atletas, favoreciendo su formación continua y reciclaje como veterinarios equinos», comenta López Rivero. El 10% del estudiantado restante «realiza el máster para iniciar una carrera de investigación ingresando posteriormente en programas de doctorado de la Universidad», añade el director del máster.

Internacionalización

El máster atrae cada edición a no pocos estudiantes extranjeros. De hecho, «junto con la elevada cualificación del profesorado, la participación masiva de estudiantes de otras universidades españolas y extranjeras es seña de identidad de nuestro máster. De los 259 alumnos que lo han cursado desde su implantación en el curso 2018/2019, sólo el 15% eran egresados de la UCO, el 35% de otras universidades españolas y el 50% restante son extranjeros, en su mayoría de países latinoamericanos (con gran representación de Colombia, Chile, Argentina, México y Ecuador) y algunos europeos (Italia, Francia, Portugal, Suecia, Polonia, Irlanda). Incluso este curso participa por primera vez una alumna de China», destaca López Rivero.

A la vanguardia

Este máster ha sido muy vanguardista. Cuando se inició era el único sobre medicina deportiva en caballos. «Hasta donde sabemos, el nuestro sigue siendo el único máster oficial sobre medicina equina existente en España y en Europa, en dónde sólo se ofertan estudios propios de menor extensión sobre esta especialidad. Pero desconocemos la existencia en el contexto español y europeo de algún otro título de postgrado que, como el nuestro, haya sido verificado oficialmente y homologado en la totalidad de países del espacio europeo de educación superior», puntualiza su director.

El Máster en Medicina Deportiva Equina «ofrece especialización profesional en un ámbito multidisciplinar que abarca los fundamentos, el examen físico y clínico, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de lesiones o trastornos relacionados con el deporte y el trabajo y la rehabilitación de la salud de los caballos a través de un enfoque integral basado en el ejercicio controlado, entrenamiento físico, técnicas de terapia manual, ejercicios terapéuticos y modalidades físicas. Todo ello en un marco institucional, académico y científico, que permite actualizar y promover conocimientos vanguardistas en estas facetas», subraya López Rivero.

Prácticas

Tras la impartición de la parte teórica del máster, durante las 7 semanas de la fase presencial, que se lleva a cabo cada año entre febrero y marzo, los estudiantes realizan prácticas formativas en diferentes materias curriculares: reproducción aplicada al deporte, test de ejercicios, diagnóstico por imagen, anatomía y biomecánica, fisioterapia y rehabilitación, cojeras, cirugía musculoesquelética y respiratoria, medicina interna, nutrición y endocrinología, podología y herrado, y comportamiento y bienestar.