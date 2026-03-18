El Hospital Veterinario de la Universidad de Córdoba cumple casi 30 años de investigación de primer nivel

En sus casi 30 años de vida (los cumplirá en 2028), el Hospital Clínico Veterinario (HCV) de la Universidad de Córdoba viene prestando una atención sanitaria a animales de alta calidad. «Los objetivos iniciales no se han modificado puesto que el hospital sigue siendo un instrumento de la Universidad de Córdoba para poder llevar a cabo la docencia práctica en el grado de Veterinaria y en otras titulaciones afines, como el Máster de Medicina Deportiva Equina. No obstante, desde su fundación el hospital ha experimentado profundos cambios relacionados con el incremento de actividad y la incorporación de nuevas tecnologías», señala el director del HCV, Escolástico Aguilera».

La mayor parte de la casuística que se atiende en el hospital la constituyen animales de compañía, sobre todo perros y gatos. También son tratados un gran número de caballos. «Probablemente seamos el hospital veterinario que más caballos atiende en España. De forma más esporádica asistimos a otras especies que se suelen catalogar como exóticas: aves, reptiles, pequeños mamíferos, etc.», afirma Aguilera.

Función docente

Como bien traslada, «la docencia es la razón de ser del HCV, toda su actividad tiene una finalidad docente. El hospital está concebido para garantizar la adquisición de conocimientos prácticos a los alumnos del grado de Veterinaria. En este sentido, es imprescindible contar con una casuística elevada que permita a los alumnos acceder a muchos animales con enfermedades muy diversas».

Pero, además, el HCV es un centro de investigación. Su director indica que «a nivel investigador, la misión principal del hospital es proporcionar los medios necesarios para que los investigadores de la Universidad de Córdoba puedan realizar estudios clínicos y experimentales. La mayoría de los proyectos de investigación que se desarrollan en el hospital están relacionados con medicina y cirugía animal, pero también participamos en proyectos que abarcan áreas enfocadas a la medicina humana». El hospital está abierto a la sociedad y no solo a la cordobesa, sino que tiene un ámbito de actuación más amplio. «No olvidemos que es el único Hospital Veterinario de carácter público de Andalucía», recuerda Escolástico Aguilera.

Estudiantes de Veterinaria atendiendo a un perro en el centro hospitalario de la UCO. / CÓRDOBA

Además de la formación de estudiantes, el hospital ofrece atención clínica especializada a la que pueden acceder los propietarios de animales de compañía y las industrias ganaderas.

Servicio público

«Atendemos animales de Córdoba, del resto de provincias andaluzas y de otras comunidades autónomas», puntualiza el responsable del centro quien destaca que, «actualmente contamos con todas las especialidades que comúnmente ofrecen los hospitales veterinarios. No obstante, tenemos un gran interés en mejorar y actualizar nuestra infraestructura y equipamiento para mantenernos en primera línea y poder ofrecer la mejor docencia práctica a nuestros estudiantes».

Colaboración

La transferencia de conocimiento del Hospital Veterinario de la UCO a la sociedad, además de con la formación del estudiantado, los profesionales en ejercicio y de la investigación, se articula a través de convenios con distintas instituciones y entidades.

«La mayoría de los convenios en los que participa el hospital, por cuestiones normativas, se articulan a través de la Universidad de Córdoba. En este contexto tiene especial relevancia el convenio suscrito con cría caballar que posibilita la existencia de una parada de sementales en el hospital. El contar con estos animales, además de ofrecer un servicio a la sociedad, permite ampliar la docencia práctica relacionada con reproducción equina», comenta Aguilar.

Precisamente, hasta el 27 de mayo se desarrolla la Parada de Sementales de las Fuerzas Armadas de la Facultad de Veterinaria de Córdoba con Pecho II, un pura raza española, e Hibrajin 32 %, un anglo árabe.

Caballo

Como menciona Escolástico Aguilar, el Hospital Clínico Veterinario es un centro de referencia en la atención sanitaria al caballo.

El hospital cuenta con un Centro de Medicina Deportiva Equina, un centro pionero donde se desarrolla investigación de gran nivel relacionada con caballos de deporte.

Además, tiene un componente docente, no solamente en el grado de Veterinaria sino también en el Máster de Medicina Deportiva Equina. Finalmente, aunque no menos importante, el Centro de Medicina Deportiva Equina presta servicios clínicos a caballos con bajo rendimiento atlético y otras enfermedades de los caballos de deporte. Ahora, «el principal objetivo es mantenerse y consolidarse como lo que es hoy en día: el gran hospital veterinario de referencia en Andalucía. Todo ello desde la perspectiva de un hospital público, sin ánimo de lucro», expone Aguilar. De esta manera, «la actividad asistencial del hospital siempre se orienta con una finalidad docente e investigadora. Para ello, se necesita una apuesta decidida por parte de las administraciones implicadas, puesto que es necesario disponer de un equipamiento e instalaciones acordes a las necesidades crecientes», destaca su director.