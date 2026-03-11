Nuevas formas de enseñar
La Universidad de Córdoba cuenta con 133 grupos de innovación docente
El Consejo de Gobierno de la UCO aprueba el nuevo Plan de Innovación en la Enseñanza, dotado con 95.000 euros para proyectos y formación
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba aprobaba recientemente el nuevo Plan de Innovación Docente 2026-27 que, al igual que en la edición anterior, dispone de 95.000 euros para las cinco modalidades del plan: proyectos de innovación docente; proyectos de innovación para formación en innovación docente; proyectos de innovación que impulsen la igualdad de género y la atención a la diversidad funcional en la docencia universitaria; proyectos de innovación que impulsen la colaboración con centros docentes no universitarios y proyectos de innovación docente institucionales.
Cabe destacar la consolidación de la modalidad 4 (proyectos de Innovación que impulsen la colaboración con centros docentes no universitarios) con representación de todas las macroáreas de la UCO. «Sin duda, esta es una acción estratégica para vincular diferentes etapas educativas», expone la directora General de Innovación Docente de la UCO, Antonia Ramírez García.
Líneas de actuación
Como en ediciones anteriores, entre las principales líneas de acción del plan se sitúan potenciar la puesta en práctica de metodologías docentes centradas en la actividad del estudiantado: trabajo por competencias, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje-servicio o aprendizaje por proyectos, entre otros; incrementar la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC); favorecer el desarrollo de la educación mediática e informacional y fomentar la creación de materiales didácticos originales por sus contenidos, su aplicación, sus recursos, entre otros, y aquellos destinados a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de materias, asignaturas o temas específicos. Además, se plantea implementar instrumentos y procesos evaluativos innovadores; aplicar proyectos de innovación docente sustentados en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA); contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fomentar los proyectos de innovación educativa vinculados a la impartición de docencia en una lengua extranjera.
Sin IA
El plan mantiene la misma estructura que el año anterior, sus objetivos, líneas de acción prioritarias, presupuesto, modalidades, etc. «En esta ocasión hay que destacar que para la presente convocatoria se ha especificado como gasto no financiable el pago de licencias de inteligencia artificial (IA) como medida de protección de datos tanto del profesorado como del estudiantado. Esta decisión se ha tomado en la Comisión de Formación del Profesorado e Innovación Docente debido a la alta demanda de licencias en los proyectos de innovación presentados en el Plan 2025/2026 y a que la UCO dispone de un convenio con una empresa tecnológica que incluye esta herramienta», comenta la directora General de Innovación Docente de la UCO, Antonia Ramírez García.
Balance positivo
«Respecto al Plan de Innovación Docente del curso 2025/2026 se concedieron 94 proyectos, todos ellos de gran calidad, pues fueron sometidos a una doble evaluación (interna y externa). Este número es muy similar al de otros años, por lo que en el Vicerrectorado de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente estamos muy satisfechos del interés mostrado por el profesorado hacia la innovación docente», afirma Ramírez.
El objetivo es continuar fomentando la calidad de la docencia de la UCO mediante la innovación educativa y docente. De hecho, «del 22 al 24 de abril vamos a celebrar en el Rectorado el Congreso Internacional e Interuniversitario de Innovación Docente y Educativa. Retos del Presente, en colaboración con la Universidad de Granada, esperando que el año próximo se sumen más universidades a esta iniciativa que ha partido de nuestro vicerrectorado», destaca la responsable universitaria.
La UCO evaluará a los equipos que hayan realizado prácticas novedosas
En la actualidad, la UCO cuenta con 128 Grupos de Innovación Docente (GID) y 5 GID de Excelencia (GIDE) de los que forman parte 1.522 personas, incluyendo personal docente, personal contratado en formación y personal de investigación contratado.
De igual forma que el curso anterior, los GID y GIDE que hayan ejecutado proyectos de innovación docente en las convocatorias anteriores pueden recibir ayudas complementarias. Sin embargo, este año el Vicerrectorado de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente ha modificado el reglamento que regula estas ayudas para ampliar las convocatorias que se destinan a traducciones de artículos, centrados específicamente en la innovación educativa derivados de Proyectos de Innovación Docente (PID), publicación de material didáctico derivado de estos proyectos y ‘Article Processing Charges’ (APC) de artículos derivados de PID en revistas de innovación educativa no incluidas en los acuerdos transformativos de la UCO. «En general, estamos contentos con el número de GID y GIDE que se han ido creando estos tres últimos años. Cada curso académico se ha incrementado su número, por lo que es algo destacable», recalca la directora General de Innovación Educativa de la UCO, Antonia Ramírez.
A finales del presente curso académico, durante el mes de septiembre, se procederá a la evaluación de los primeros GID y GIDE creados, pues ya llevan tres años de funcionamiento.
«Recientemente, hemos enviado información al profesorado sobre el proceso de evaluación y la rúbrica que se empleará en la misma. Esta evaluación nos permitirá tener una visión general de cuáles han sido los logros alcanzados por los grupos, así como las dificultades detectadas en el cumplimiento del plan de trabajo diseñado por ellos. En función de este diagnóstico, se tomarán decisiones para seguir mejorando en los procesos de innovación docente y educativa de la UCO», adelanta Ramírez.
