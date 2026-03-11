La Universidad de Córdoba cuenta con 133 grupos de innovación docente

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba aprobaba recientemente el nuevo Plan de Innovación Docente 2026-27 que, al igual que en la edición anterior, dispone de 95.000 euros para las cinco modalidades del plan: proyectos de innovación docente; proyectos de innovación para formación en innovación docente; proyectos de innovación que impulsen la igualdad de género y la atención a la diversidad funcional en la docencia universitaria; proyectos de innovación que impulsen la colaboración con centros docentes no universitarios y proyectos de innovación docente institucionales.

Cabe destacar la consolidación de la modalidad 4 (proyectos de Innovación que impulsen la colaboración con centros docentes no universitarios) con representación de todas las macroáreas de la UCO. «Sin duda, esta es una acción estratégica para vincular diferentes etapas educativas», expone la directora General de Innovación Docente de la UCO, Antonia Ramírez García.

Líneas de actuación

Como en ediciones anteriores, entre las principales líneas de acción del plan se sitúan potenciar la puesta en práctica de metodologías docentes centradas en la actividad del estudiantado: trabajo por competencias, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje-servicio o aprendizaje por proyectos, entre otros; incrementar la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC); favorecer el desarrollo de la educación mediática e informacional y fomentar la creación de materiales didácticos originales por sus contenidos, su aplicación, sus recursos, entre otros, y aquellos destinados a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de materias, asignaturas o temas específicos. Además, se plantea implementar instrumentos y procesos evaluativos innovadores; aplicar proyectos de innovación docente sustentados en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA); contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fomentar los proyectos de innovación educativa vinculados a la impartición de docencia en una lengua extranjera.

Sin IA

El plan mantiene la misma estructura que el año anterior, sus objetivos, líneas de acción prioritarias, presupuesto, modalidades, etc. «En esta ocasión hay que destacar que para la presente convocatoria se ha especificado como gasto no financiable el pago de licencias de inteligencia artificial (IA) como medida de protección de datos tanto del profesorado como del estudiantado. Esta decisión se ha tomado en la Comisión de Formación del Profesorado e Innovación Docente debido a la alta demanda de licencias en los proyectos de innovación presentados en el Plan 2025/2026 y a que la UCO dispone de un convenio con una empresa tecnológica que incluye esta herramienta», comenta la directora General de Innovación Docente de la UCO, Antonia Ramírez García.

Balance positivo

«Respecto al Plan de Innovación Docente del curso 2025/2026 se concedieron 94 proyectos, todos ellos de gran calidad, pues fueron sometidos a una doble evaluación (interna y externa). Este número es muy similar al de otros años, por lo que en el Vicerrectorado de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente estamos muy satisfechos del interés mostrado por el profesorado hacia la innovación docente», afirma Ramírez.

El objetivo es continuar fomentando la calidad de la docencia de la UCO mediante la innovación educativa y docente. De hecho, «del 22 al 24 de abril vamos a celebrar en el Rectorado el Congreso Internacional e Interuniversitario de Innovación Docente y Educativa. Retos del Presente, en colaboración con la Universidad de Granada, esperando que el año próximo se sumen más universidades a esta iniciativa que ha partido de nuestro vicerrectorado», destaca la responsable universitaria.