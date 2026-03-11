Monumentos con otra luz

El profesor de la Universidad de Córdoba Juan Cantizani Oliva ha obtenido un sobresaliente ‘cum laude’ por su tesis doctoral (la tercera que obtiene) ‘Cuantificación de las variables luminotécnicas que participan en la percepción del patrimonio arquitectónico y monumental. Aplicación a la iluminación ornamental de la ciudad de Córdoba’, un tema que eligió, en primer lugar, por «la experiencia adquirida en los concursos de iluminación de la Universidad de Córdoba, que despertó mi interés por la iluminación arquitectónica. En segundo, por la oportunidad de trabajar en un campo que aúna ciencia y arte, que, muy afín a la formación de arquitecto e ingeniero con la que cuento, está escasamente desarrollado. Y por último, por la voluntad de continuar la línea iniciada por el Aula de la Luz en la Universidad de Córdoba», explica.

Cantizani apunta que «esta investigación ha establecido una metodología para cuantificar y optimizar las variables luminotécnicas que condicionan la percepción de fachadas históricas residenciales, tomando como caso de estudio la casa de doña Jacinta y extendiéndolo a la plaza de la Corredera. Se analizaron tres variables: minimización de la luz intrusa, maximización del contraste espacial y maximización de la eficiencia energética, combinadas en 302 posiciones diferentes de luminarias mediante un algoritmo genético apoyado en ‘DIALux’ y ‘Matlab’».

La conclusión fue que «es posible definir la posición y orientación óptimas de luminarias para mejorar la percepción arquitectónica, reducir molestias a los residentes y aumentar la eficiencia, proponiendo una estrategia de iluminación por acento y distribución no uniforme de la iluminancia, generalizable a otros edificios», señala Cantizani.

Urbanismo de la luz

El avance de la iluminación arquitectónica -capaz de poner en valor el patrimonio y dinamizar la actividad económica y turística- adquiere especial importancia en Córdoba, una ciudad con cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial por la Unesco, un conjunto histórico dominado por viviendas de interés patrimonial y sin un Plan Director de Alumbrado. «Este contexto convierte a esta investigación en una oportunidad para impulsar el desarrollo del concepto de ‘urbanismo de la luz’», resalta el autor.

«La iluminación arquitectónica se plantea así como una herramienta para valorizar el patrimonio residencial mediante la creación de hitos visuales, la cualificación del espacio urbano y su integración en los recorridos históricos, en una ciudad donde las temperaturas estivales favorecen la actividad urbana durante la noche», defiende el arquitecto.

Deficiencias

Juan Cantizani considera que, «en general, no siempre se iluminan bien los monumentos. La iluminación ornamental se ha centrado en muchos casos en generar espectáculos escenográficos, sin cuantificar adecuadamente las variables que intervienen en la correcta percepción del patrimonio ni en su integración en la vida urbana nocturna. Falta, por tanto, un enfoque más científico y cualitativo que vaya más allá de lo meramente funcional o espectacular».

La metodología desarrollada puede ser aplicable a espacios monumentales de cualquier ciudad históricas. «Considerando las condiciones geométricas de las fachadas y el tipo de uso, el algoritmo puede generalizarse a otros edificios, ajustando, en su caso, la exigencia sobre la luz intrusa en edificios no residenciales. Se abre así la puerta a ser utilizado en otros conjuntos históricos, contribuyendo a una iluminación más coherente y al desarrollo en diferentes contextos urbanos», remarca el autor de la tesis.