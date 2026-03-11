Bailando se van las penas

Mañana, 12 de marzo, se celebra en Villanueva del Rey la última sesión de las jornadas ‘Nosotras, que seguimos bailando’, de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba, una iniciativa que es continuidad de la celebrada el año pasado bajo el título ‘Nosotras, que bailamos tanto’.

La directora de la cátedra, Celia Prados, hace un balance muy positivo de la experiencia, que comanda la profesora de Bioquímica y Biología Celular de la UCO Raquel Requejo Aguilar y el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y profesor de bailes de salón, José María Ruz López. Las jornadas han permitido constatar «desde la evidencia científica, los beneficios del baile en el proceso de envejecimiento saludable. Aunque somos conscientes de que la continuación o no de la misma depende del desarrollo de políticas públicas municipales», señala Prados.

Tándem

La cátedra sigue bailando y hablando de los beneficios del baile de la mano de Raquel Requejo y José María Ruz, que hacen un tándem perfecto, «tanto que solo les falta bailar juntos. De hecho, en la sesión de Monturque, una de las personas asistentes les preguntó si iban a bailar al cierre de la actividad. Creo que se han creado sinergias ciertamente genuinas entre ambos profesores. La relación entre teoría y práctica que fundamenta la actividad se refleja entre Raquel y José María», comenta Prados.

Un momento de la charla de Raquel Requejo en Carcabuey. / CÓRDOBA

Requejo y Ruz trabajan sobre el papel de las redes en el envejecimiento de las mujeres. A este respecto, Celia Prados señala que «entendemos que las redes de apoyo entre iguales constituyen la base de la sociedad. Y en el ámbito rural las mujeres han tejido estas redes como un subsistema de acompañamiento, afectos y cuidados. Estas redes, que no siempre han de ser sociofamiliares, juegan un papel primordial para evitar el la detección de aislamiento social y la soledad no deseada».

En esta ocasión, las jornadas se celebran en Monturque, El Viso, Zuheros y Villanueva del Rey, en colaboración con los respectivos ayuntamientos.

«La cercanía y calidad humana que define la vida en los pueblos es una parte esencial de la actividad», destaca Prados, quien destaca que «el recibimiento siempre es cariñoso y muy cercano y la despedida viene acompañada de un agradecimiento honesto y, de paso, con la petición de que la actividad se repita».

Esperanza de vida

Las jornadas hablan de envejecimiento, «que es algo que la sociedad rechaza, pero a lo que todos aspiramos. Toda una contradicción», expone.

En este sentido, la también profesora de Derecho Civil de la UCO subraya que «efectivamente, el envejecimiento demográfico se presenta como un éxito que responde a grandes avances sociales y sanitarios, pero también como un reto que debe abordarse desde la sociedad en su conjunto y desde las políticas públicas. La vejez no deja de ser una etapa más y algo inevitable».

«Por eso, el reto es envejecer de una forma saludable y el baile, como demuestran múltiples evidencias científicas, es una herramienta muy útil para mejorar las capacidades físicas y mentales que van mermando con la edad. Sin embargo, no es lo mismo envejecer siendo hombre que envejecer siendo mujer, como tampoco hacerlo en entornos urbanos o rurales», sostiene la responsable de esta cátedra.