«Es la pasión por la atención temprana la que nos une»

-¿Qué significa para usted este reconocimiento?

-Con inmensa emoción y alegría recibí la noticia de que la Universidad de Córdoba me otorga este Doctorado Honoris Causa por la fructífera colaboración con el Departamento de Psicología y la directora del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de la Universidad de Córdoba, Araceli Sánchez Raya, desde hace algunos años. También supe que no hay muchos psicólogos del área de la Educación Especial entre los que han recibido este gran honor, y por todas estas razones, me siento triplemente honrada.

-¿Qué destacaría de la relación que la une a la UCO?

-La colaboración con Araceli Sánchez surge de los valores compartidos en la defensa de los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad y la atención temprana (AT). Esto ha tendido puentes que unen nuestro trabajo. Su trayectoria en la UCO está vinculada al desarrollo de un Centro de Intervención Temprana en la comunidad, poniendo el conocimiento y la investigación de su departamento al servicio de este bien fundamental: la AT en la primera infancia. Es esta pasión por la AT la que nos une y que me gustaría destacar. La UCO también fortalecerá los lazos de colaboración con la Universidad de Minho mediante un protocolo que firmarán ambas instituciones.

-¿Cuáles son, en su opinión, los retos que quedan por asumir?

-Inversión en políticas públicas que valoren la AT en Europa, el desarrollo de sistemas de AT universales e inclusivos y cambios paradigmáticos en los modelos de AT que deben estar centrados en la familia, basados en las fortalezas versus modelos basados en el déficit y rehabilitadores.

-Desde su experiencia, ¿están los sistemas educativos adoptando las medidas necesarias para que la atención temprana obtenga los mejores resultados?

Noticias relacionadas

-La AT es un servicio que involucra a Salud, Seguridad Social y Educación, ya que, apoyar a la primera infancia y a sus familias es un asunto complejo que requiere una intervención integradas, basadas en modelos sistémicos e inclusivos que prioricen las fortalezas de los niños y empoderen a las familias. Portugal y España han avanzado en esta dirección y los países de Europa del Este, con el apoyo de Unicef, la Open Society Foundation y Eurlyaid, avanzan significativamente.