La igualdad desde todos los prismas

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, «pretendemos visibilizar los retos que aún quedan pendientes en materia de igualdad y las soluciones que la Universidad de Córdoba puede ofrecer, desde la investigación, la formación o la transferencia del conocimiento», apunta la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi, quien destaca que la UCO conmemora este día «reafirmando su compromiso con una igualdad real y efectiva».

El lema de este año, por iniciativa de la Comisión de Igualdad de la UCO, es «Igualdad que forma, derechos que transforman», una propuesta que conecta con el lema global promovido por la ONU para 2026: ‘Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas’. «Este marco nos interpela a garantizar no solo el reconocimiento formal de los derechos, sino su aplicación efectiva, reforzando el compromiso colectivo con la igualdad», explica la directora General de Igualdad de la UCO, Silvia Medina.

«Igualdad que forma pone el acento en el papel transformador de la educación superior: formar en igualdad implica no solo transmitir conocimiento, sino también promover valores, pensamiento crítico y responsabilidad social», añade Pinzi, quien apunta que, «al mismo tiempo, derechos que transforman supone consolidar avances, afrontar retos pendientes y actuar frente a cualquier retroceso. Implica también fortalecer los mecanismos institucionales de prevención y respuesta ante cualquier forma de discriminación o violencia, así como seguir generando alianzas dentro y fuera de la Universidad que nos permitan avanzar de manera coordinada y sostenida».

Actividades

El amplio programa de actividades ha sido concebido desde un enfoque coral, transversal y participativo que implica al conjunto de la comunidad universitaria.

«El programa arranca con formación en materia de acoso sexual dirigida al personal de seguridad y auxiliares de la UCO, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Córdoba y el Vicerrectorado de Campus Sostenible, y culminará el día 20 con un espectáculo de chirigotas feministas -Las Cordosiesas y Cadiwoman- abierto a toda la sociedad cordobesa», comenta Medina.

Esta programación se prolonga a lo largo de todo el mes e incluye actividades de sensibilización, mesas redondas, coloquios y talleres en distintos centros, que abordan la igualdad desde perspectivas muy diversas: desde la corresponsabilidad en Ciencias de la Educación y Psicología, al derecho antidiscriminatorio en Ciencias del Trabajo, la inteligencia artificial y los sesgos de género en Derecho y Ciencias Empresariales, o la literatura feminista en Filosofía y Letras. Asimismo, la Facultad de Medicina y Enfermería acogerá mesas informativas de la Red de Equidad y del Centro Intergeneracional; se proyectará el documental ‘Que arda la calle’, con un análisis desde la traducción con enfoque feminista y el Consejo de Estudiantes promoverá iniciativas artísticas y de participación activa vinculadas al 8M.

El acto institucional tendrá lugar el 6 de marzo en el Rectorado, con la entrega de los Premios María Zambrano y los Distintivos a las buenas prácticas en igualdad. Además, la Cátedra Leonor de Guzmán traslada esta conmemoración a centros educativos de la provincia.

Compromiso

Sara Pinzi resalta que «la UCO tiene un firme y sostenido compromiso con la igualdad de género y desarrolla un papel determinante en la sociedad cordobesa como institución pública que forma, actúa y transforma en defensa de los derechos de todas las mujeres. No obstante, es evidente que, como en cualquier otra esfera de la sociedad, quedan aspectos que mejorar y retos en los que seguir trabajando, como la corresponsabilidad o el acoso sexual».

De hecho, «la corresponsabilidad es un eje estratégico para avanzar hacia una igualdad real y efectiva. En la UCO estamos desarrollando una acción integral que combina recursos, formación y medidas normativas para facilitar la conciliación y promover un reparto equilibrado de los cuidados dentro de la comunidad universitaria», indica Medina. «En el ámbito de los recursos y servicios, hemos puesto en marcha, junto al Vicerrectorado de Campus Sostenible y el Vicerrectorado de Salud y Bienestar, la primera sala de lactancia en el Campus de Rabanales, a través del Programa Corresponsables del Ministerio de Igualdad y la Junta de Andalucía, y hemos concedido ayudas para la participación en los Campus Infantiles Multiactividad, que tendrán continuidad en 2026 con la colaboración de UCO Deporte. Asimismo, hemos puesto en marcha el programa de Respiro Familiar Inclusivo, dirigido a familias con menores con discapacidad, y ofertamos formación específica sobre Corresponsabilidad y Masculinidades mediante un MOOC flexible y accesible», expone Sara Pinzi quien explica que, «desde una perspectiva más estructural, estamos elaborando, junto a las universidades de Almería y Pablo de Olavide, el primer diagnóstico interuniversitario andaluz sobre conciliación, que servirá de base para actualizar el Plan Concilia. Además, en coordinación con el Vicerrectorado de PDI, de Grados, la Gerencia y la representación sindical, hemos mejorado la normativa para compatibilizar investigación y cuidados, actualizar permisos, regular el teletrabajo y facilitar la reincorporación progresiva tras tratamientos oncológicos, incorporando también medidas de acción positiva para el PDI con discapacidad o necesidades especiales».

En definitiva, «entendemos que la corresponsabilidad debe asumirse como un compromiso institucional, integrándose de manera transversal en nuestras políticas de personal y en la cultura universitaria», resume Medina.

Espacios de poder

El 3º Plan de Igualdad de la UCO incluye como uno de sus ejes el de la Gobernanza, conscientes de que se debe seguir impulsando el liderazgo femenino y la presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisiones. «Impulsar el liderazgo femenino no es solo una cuestión de representación, sino de calidad democrática y de excelencia institucional», puntualiza Pinzi.

Con este objetivo en mente, tanto el Plan Propio de Investigación como en Plan Propio de Transferencia de la UCO incluyen medidas positivas para incentivar el liderazgo de las mujeres en proyectos y en equipos de investigación y transferencia. «Estas iniciativas buscan corregir desequilibrios estructurales y favorecer trayectorias académicas que permitan a más mujeres acceder a posiciones de responsabilidad científica y de gestión, aclara Silvia Medina.

A ello se suma el seguimiento de la composición de órganos colegiados y equipos de dirección, promoviendo criterios de equilibrio y transparencia, así como acciones de visibilización de referentes femeninos en distintos ámbitos del conocimiento. En definitiva, «trabajamos para que la presencia de mujeres en los espacios de decisión no sea una excepción, sino una expresión natural del talento y la capacidad que existe en nuestra Universidad», remarca la directora de Igualdad.

Estudiantes

La vicerrectora Pinzi precisa que «no se trata solo de dar herramientas a las estudiantes, sino de formar a toda la comunidad universitaria en una visión más igualitaria de la sociedad, también en ellos, y, por supuesto, entre el propio profesorado. En ese sentido, hemos trabajado con el Vicerrectorado de Grado y el Vicerrectorado de Posgrado, y seguimos haciéndolo, para incorporar contenidos de igualdad y relativos a la prevención del acoso sexual en los títulos oficiales , tal como recoge la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) y el Real Decreto 822/2021 de organización de las enseñanzas universitarias, para la formación y como garantía en los procesos de acreditación de dichos títulos. Esto permite garantizar una formación con un enfoque igualitario e inclusivo que puedan poner en práctica en su futuro ejercicio profesional. Por otro lado, no trabajamos solo en la educación superior ya que, a través de la Cátedra Leonor de Guzmán, se desarrollan actividades de sensibilización y divulgación en centros educativos de la ciudad y de la provincia, trasladando el compromiso universitario con la igualdad a las aulas de Educación Primaria y Secundaria».

«Como he indicado con anterioridad, no se puede negar que quedan objetivos por cumplir, como en cualquier otra institución o ámbito social. La igualdad es un proceso dinámico que exige evaluación constante y capacidad de autocrítica», insiste Pinzi.

Plan de Igualdad

El 3º Plan de Igualdad de la Universidad de Córdoba, fruto de un proceso participativo de la comunidad universitaria, «es reflejo del camino que estamos recorriendo en estos años y de los retos pendientes que afrontaremos en los siguientes. Los avances son tangibles: la incorporación progresiva de la perspectiva de género en la docencia y la investigación, la consolidación de estructuras como la Red de Equidad, la formación especializada en prevención del acoso o el reconocimiento institucional a los trabajos académicos con enfoque de género son ejemplos concretos de un cambio estructural», manifiesta Pinzi.

Sin embargo, «somos conscientes de que la transformación cultural requiere continuidad, recursos y compromiso colectivo. No hablamos solo de intenciones, sino de políticas, planificación y rendición de cuentas, que deben seguir fortaleciéndose en los próximos años», observa Medina.

La igualdad en la Universidad de Córdoba no se reduce a una efeméride o a una campaña, sino que se trabaja y aborda durante todo el año. La transversalidad de las medidas del 3º Plan de Igualdad, que implica el trabajo de todos los vicerrectorados, órganos y unidades, así como de la comunidad universitaria, refleja ese esfuerzo continuado y diario.

«Nuestros ejes fundamentales de actuación se articulan en torno a la gobernanza con perspectiva de género, la prevención y actuación frente al acoso y las violencias, la promoción de la corresponsabilidad y la conciliación, la integración de la perspectiva de género en la docencia y la investigación, y la visibilización del liderazgo y las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento», resume Sara Pinzi quien subraya que, «además, apostamos por la formación permanente, la sensibilización y la evaluación constante de nuestras políticas, entendiendo que la igualdad requiere planificación, recursos y seguimiento».