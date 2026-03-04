«No comparto ni el tecnosolucionismo ni la tecnofobia»

Daniel Innerarity Grau ha sido reconocido, junto a la también profesora Ana María Serrano, con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Córdoba, acto previsto para este jueves 5 de marzo, pero al que Innerarity no podrá asistir por motivos de salud. En la justificación de su candidatura se reconoce que «es uno de los miembros más brillantes y prestigiosos de la filosofía actual, y uno de los ensayistas contemporáneos más influyente» y que «su relación con la Universidad de Córdoba y las áreas de Derecho y Filosofía responde a ese extraordinario magisterio que con irrenunciable vocación ha sabido irradiar».

-La Universidad de Córdoba le concede una de sus máximas distinciones, el título de Doctor Honoris Causa. ¿Cómo recibe este nombramiento?

-Es la máxima distinción que puede dar una universidad y me ha dado una alegría enorme; tengo un sentimiento de gratitud ante algo inmerecido. La Universidad de Córdoba y su rector son muy generosos conmigo.

-Usted lleva más de 20 años colaborando con la Universidad de Córdoba. ¿Qué destacaría de esa larga colaboración?

-Efectivamente, llevo trabajando muchos años con la universidad, principalmente a través de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos que dirige Manuel Torres. Destacaría que lo que comenzó como una mera colaboración académica se ha convertido en una profunda amistad. Me he sentido siempre muy bien acogido, muy hospitalariamente.

-Su curriculum es imponente, pero si algo lo define, podría ser su compromiso con los valores democráticos. ¿Están esos valores en riesgo o es que el concepto de democracia está mutando?

-En abril sale mi próximo libro, El futuro de la democracia, y va precisamente de esto. Mi tesis, dicha aquí sin todos los matices que requeriría, es que siendo el momento que estamos viviendo muy grave, la democracia es más resistente de lo que tiende a pensar uno al ver cómo se degrada. Mi tesis es que resiste, mejor de lo que pensamos, el paso de los malos gobernantes.

-En los últimos tiempos la IA y sus implicaciones han centrado parte de su trabajo. En su opinión, la ciudadanía, o la sociedad si lo prefiere, ¿tenemos más que perder que ganar?

-Eso dependerá de cómo la configuremos, qué regulaciones se establezcan, qué uso hagamos de ella. No comparto el determinismo tecnológico en ninguna de sus versiones, ni el tecnosolucionismo ni la tecnofobia.